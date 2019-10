Leicester ydmyket Southampton i historisk oppgjør

Fredagskamper i Premier League pleier å levere, men de færreste forventet vel akkurat dette.

SOUTHAMPTON - LEICESTER 0-9

Vi forventet en spennende kamp, men en historisk VAR-avgjørelse og fem (!) mål før hvilen var det vel de færreste som hadde trodd.

Leicester gjorde som de ville denne kvelden, og ga seg ikke før de hadde tangert den største seieren i Premier League-historien (Manchester United 9 - 0 Ipswich i 1995).

Det er også den største borteseieren i Premier Leagues historie.

- Surrealistisk!

Innledningsvis i kampen virket det som de to lagene først og fremst måtte bli kjent med gressmatta på St. Marys, som for anledningen var forvandlet til et vannbad.

Kampens første fem minutter var preget av en rekke feilpasninger og ballmist, noe som ikke er så rart når matta var så regntung som den tross alt var.

Så skulle Leicester få hyll på byllen - og det var en venstreback som skulle åpne ballet.

Ben Chilwell spilte en lur pasning inn i sekstenmeteren, og etter litt klabb og babb endte ballen tilbake hos venstrebacken, som enkelt kunne sette ballen mellom beina til Kasper Schmeichel.

- Det klønes her, og det klønes der, og klønes litt både her og der, var den presise oppsummeringen fra Kasper Wikestad som kommenterte oppgjøret for TV 2.

Så ble det virkelig dramatikk på St. Marys.

FULL KONTROLL: Jamie Vardy, Ayoze Perez og Youri Tielemans feirer lagets femte (!) mål før pause. Foto: Andrew Matthews (Pa Photos)

I forkant av scoringen fikk Ryan Bertrand en dårlig berøring på ballen, og kastet seg inn i en duell for å redde situasjonen. Det endte med knotter i leggen på Ayoze Perez, og selv om hoveddommer Andre Marriner lot spillet gå videre, grep VAR inn i etterkant og var klokkeklar i sin dom:

Direkte rødt kort - og dermed en skikkelig smell for Southampton som dermed måtte se en tung oppgave bli langt tyngre.

- Det er det første røde kortet som er gitt i etterkant av VAR. Vi husker Youri Tielemans burde blitt utvist mot Bournemouth for hans ganske lignende takling mot Callum Wilson. Da grep ikke VAR inn. Det gjør de i kveld. Det kan være et lite signal på et lite taktskifte fra Premier League på hvordan de benytter VAR, bemerket Kasper Wikestad.

Bare minutter senere oppsto det nok en pussig situasjon på St. Marys, og igjen endte det med mål for gjestene.

Ballen som skulle bli klarert av Valery, ble bare spilt lekkert til Youri Tielemans - som takket pent og dunket ballen i mål fra drøye seksten meter.

Feiringen hadde såvidt gitt seg før Angus Gunn måtte hente ut den tredje ballen av eget nett på under 20 minutter.

Ayoze Perez forserte fint frem i banen og fikk klemt av et skudd helt upresset - og dermed var ydmykelsen komplett før kampen var blitt 20 minutter gammel.

- Når det først regner, så pøser det! Og nå PØSER det i Southampton! Både målene og vannene renner inn, sa en nesten sjokkert Wikestad.

- Det er nesten surrealistiske første 20 minutter, la kommentator-veteranen til.

Surrealistisk var det også å se at flere hjemmesupportere på dette tidspunktet valgte å forlate stadion. Det legger vi på en kombinasjon av en svært skuffende åpning på kampen, og det faktum at regnet lå vannrett i lufta over St. Marys.

Om det var surrealistisk etter 20 minutter, har undertegnede noe mer forståelse for de hjemmesupporterne som valgte å reise hjem i hvilen.

For før Marriner blåste til puase, hadde nemlig Perez notert seg for ytterligere ett mål - i tillegg til Jamie Vardys nettkjenning få minutter senere. Dermed sto det 5-0 da kampen bare var halvspilt.

- En ydmykelse av dimensjoner

Omgangen var bare to minutter gammel da hjemmelagets Yoshida bestemte seg for at fem mål ikke var nok, og gjorde sitt beste for å gi Vardy en gyllen mulighet til å score Leicesters sjette. Kun en meget god parade fra Gunn forhindret det i å skje.

Lite overraskende var det Leicester som tok grep om kampen også etter hvilen - og Brendan Rodgers mannskap hadde så god kontroll på tingenes tilstand som man kan forvente med en 5-0-ledelse.

Southampton så fortsatt rystet ut, og slet stort med å stable sammen de enkleste pasninger.

HAT TRICK: Ayoze Perez noterte seg for sitt andre hat trick i PL-sammenheng mot Southampton fredag kveld. Foto: Alastair Grant (AP)

Ti minutter ut i omgangen vartet Leicester igjen opp med angrepsfotball fra øverste hylle. En sylfrekk chip fra Harvey Barnes lurte et helt Soton-forsvar, og på rett sted til rett tid var Perez - som med det sikret sitt hattrick.

Minuttet senere fikk Leicester igjen spasere seg høyt opp i banen, og et presist innlegg fra Chilwell traff pannebrasken til Jamie Vardy. 7-0, og på dette tidspunktet så Soton-laget ut som de gjerne skulle vært alle andre steder enn på sin egen hjemmebane.

- En ydmykelse av dimensjoner, sa Kasper Wikestad.

Les også Heftig breddefotballdrama: Slik blir helgas serieavslutning

20 minutter før full tid forsøkte Nathan Redmond å redde litt av hjemmelagets ære, men skuddforsøket ble enkelt dyttet over mål av Schmeichel. Det resulterte for øvrig i Sotons første hjørnespark i kampen.

Fem minutter før full tid fant James Maddison ut at han også ville være med på festen, og limte et frispark elegant i mål fra gode 20 meter. Noe Beckham-vibber over den der fra Leicester-talentet.

Og bare for å toppe ydmykelsen, så fikk Vardy et korrekt idømt straffespark på overtid i oppgjøret. Den satt spissen iskaldt selv, og ble dermed den andre Leicester-spilleren med hat trick denne kvelden.

Det ble ikke flere scoringer denne herlige fredagskvelden, og med seier kryper Leicester opp på en knallsterk 2. plass på tabellen - fem poeng bak Liverpool. Manchester City går forbi Leicester igjen med seier mot Aston Villa på lørdag.

Det er neppe det som står i fokus når Brendan Rodgers Leicester-lag tar helg med denne vanvittige seieren.

Southampton og Hasenhüttl derimot befinner seg på nedrykksplass, vel vitende om at kveldens tap er det største tapet Soton har lidd på eget gress.