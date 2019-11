Leicesters «Maguire-erstatter» stanget inn sitt første Premier League-mål da Crystal Palace ble slått

Tyrkiske Caglar Söyüncü noterte seg for sin første scoring i Premier League.

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 0-2

Det ble en ny god ettermiddag for Brendan Rodgers og hans Leicester, som vant 2-0 borte mot Crystal Palace på Selhurst Park søndag ettermiddag. Dermed henger de fortsatt med i toppen av Premier League.

Midtstopper Caglar Söyüncü som rev seg fri på et hjørnespark fra James Maddison, og stanget inn det som ble kampens første mål for Leicester Like før full tid doblet Jamie Vardy ledelsen, og sikret seieren.

Tyrkiske Söyüncü har i stor grad blitt Leicesters erstatter for midtstopperkjempen Harry Maguire, som i sommer ble verdens dyreste midtstopper da han signerte for Manchester United.

Den rollen har 23-åringen tatt med bravur, og da han fant nettmaskene for første gang, så stemte Leicester-supporterne i en sang som omhandlet både Söyüncü og Maguire:

- «F*** off, Maguire, we don't need you», er sangen som kommer fra Leicester-fansen etter at Söyüncü stanget inn sitt første mål for klubben, skriver Daily Mail-journalisten James Sharpe på Twitter.

MOT HVERANDRE: Caglar Söyüncü og Harry Maguire har møtt hverandre tidligere denne sesongen. Foto: Oli Scarff (AFP)

En spiller som ikke imponerte i London denne ettermiddagen var Wilfried Zaha. Og det var spesielt Palace-stjernens oppførsel som fikk TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller til å reagere:

- Jeg tror han hadde trivdes bedre i et annet lag, skal jeg være helt ærlig. Fordi han får ikke ballen så mye han som han bør få. Han er deres klart beste spiller, sa Stamsø Møller, som fulgte opp med å forklare Zahas reaksjon på å ikke få ballen i sin pauseanalyse.

- Når han ikke får ballen så blir han sur. Han har et smittende kroppsspråk. Han blir såpass forbanna, og man ser at det går utover humøret.

Seieren for Leicester gjør at de fortsatt henger med i toppen av Premier League. Etter 11 kamper spilt av årets toppdivisjon i England, så ligger «revene» på en overraskende tredjeplass.

Crystal Palace ramler ned hele tre plasser etter helgens hjemmetap. Roy Hodgsons lag ligger nå plassen over Manchester United, og er nummer ni i Premier League.

Leicester stod for en av fotballens største bragder da de vant Premier League i 2016. Det kan de takke sin tidligere eier for.

Tett og kompakt

Det var gjestene fra Leicester som kom aller best i gang på Selhurst Park. Allerede etter fem minutter fikk belgiske Youri Tielemans muligheten til å sette på turboen i retning Palace-målet.

Han la ut til Harvey Barnes, men engelskmannens forsøk var for veikt, og keeper Vicente Guaita hadde få problemer med å holde avslutningen.

Jamie Vardy var et konstant uromoment for bortelaget, og i det 18. minutt fikk han endelig muligheten da James Maddison fant ham med en utsøkt utesidepasning.

Den engelske landslagsangriperens vinkel var spiss, og dermed kunne Guaita varte opp med en god redning fra den rutinerte angriperen.

Det var Leicester som i stor grad presset på for den første scoringen i London. Etter 20 minutter så ruvet Jonny Evans høyest på en corner, men den tidligere Manchester United-stopperen fikk ikke plassert avslutningen på mål.

Det var to lag som i stor grad lå tette og godt kompakt defensivt, og gjorde det derfor vanskelig for individualister som Maddison og Ayoze Pérez å utøve magi for Brendan Rodgers' mannskap.

For Crystal Palaces' del var det ofte Wilfried Zaha som var den som virket giftigst, men Leicester-back Ricardo Perreira hadde god kontroll på hjemmelagets ivorianske stjernespiller.

Dermed var det en ganske sjansefattig første omgang på Selhurst Park. Crystal Palace og Leicester gikk i garderoben på stillingen 0-0.

Turkish delight

I det 51. minuttet burde Palace ha tatt ledelsen da ballen ble spilt inn fra høyre langs bakken av Cheickou Kouyaté. Dessverre for hjemmelaget fikk ikke Jordan Ayew vendt sin avslutning på mål.

Palace var veldig kjappe i gjenvinningen, og fikk spilt opp Zaha på distanse. Stjernespilleren hamret til, men ballen suste langt utenfor målet til Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

Evans hadde en heading i den første omgangen som suste over mål, men i det 56. minutt hadde han stilt inn siktet. Guaita vartet opp med en flott redning hjemmelaget.

Men den spanske burvokteren kunne lite gjøre på den påfølgende corneren da Maddisons corner vant veien inn til tyrkiske Caglar Söyüncü. Han hadde en enkel jobb med å løpe 1-0 for bortelaget.

Patrick van Aanholt har gjort seg kjent som en av Premier Leagues mest offensive venstrebacker, og i det 61. minutt hamret han til fra distanse. Ballen suste over Schmeichels mål.

Palace la inn et skikkelig press mot slutten av oppgjøret, og i det 72. minutt fikk Stephen Ward muligheten til å klemme til fra distanse. Schmeichel hadde god kontroll på skuddet.

Da Crystal Palace kastet spillere fremover i banen, så kunne Leicester kontre. Ben Chilwell fikk slått ballen ut i feltet og Wilfried Ndidi hamret til. Ballen suste utenfor mål.

Spikeren i kista skulle komme like før full tid da Leicester på ny vartet opp med et fantastisk angrep der Demarai Gray til slutt fikk sluppet ballen til Vardy, som enkelt kunne bredside inn 2-0.

Hodsgons menn gjorde det de kunne for å redde inn et poeng for hjemmelaget, men det ville seg ikke. Söyüncü og Vardy scoret målene da Leicester slo Crystal Palace 2-0.