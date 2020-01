Leif Olav Alnes kåret til Årets trener

Friidrettstreneren fikk utdelt prisen under årets Idrettsgalla.

HAMAR (Nettavisen): Alnes leder treningsgruppen med blant annet Amalie Iuel og Karsten Warholm, og 62-åringen var en viktig bidragsyter til at sistnevnte forsvarte VM-gullet på 400 meter hekk under friidretts-VM.

Warholm ble med det første nordmann som forsvarte et VM-gull i friidrett, og han satte i tillegg ny europeisk rekord på distansen i Diamond League-finalen i Zürich.

Alnes vant prisen som årets trener på Idrettsgallaen også i 2018.

- Dette var stort. Jeg vil gratulerte de andre nominerte og takke juryen for at jeg fikk denne prisen. Nå er det nok sånn at trenerprisen går til en trener som har blitt tatt bilde av sammen med en god aktiv, og da er det vanskelig å komme unna å takke Karsten Warholm også, sier Alnes før han skryter mer av sin gullvante elev.

- Han hadde en helt utrolig sesong i 2019 og jeg føler meg ekstremt privilegert på å få bruke alderdommen min sammen med en så god idrettsmann, men også sammen med mennesket Karsten Warholm.

Les også Haaland kåret til Årets gjennombrudd på Idrettsgallaen 2020