Leipzig herjet med Tottenham, vant 1-0 og styrer mot CL-kvartfinale

Leipzig var det klart beste laget i bortekampen mot Tottenham i mesterligaens åttedelsfinale og har kvartfinale i blikket etter 1-0-seieren.

Stjernespissen Timo Werner ble matchvinner på straffespark i det 58. minutt. Han fikk sjansen etter at Konrad Laimer tok ned et framspill fra Werner på brystet og ble felt av Ben Davies, som gikk klønete inn i duellen. Straffen var udiskutabel, og Werner levnet ikke Hugo Lloris noen sjanse med et hardt og flatt skudd i hjørnet. Dermed brøt han sin personlige måltørke og la en hånd bak øret mens han feiret.

– Jeg synes vi spilte en god kamp, men vi misbrukte sjansene til å score i første omgang. Vi beholdt troen på at målet ville komme, men etter scoringen var vi ikke så gode som vi ønsket, sa Werner til Viasat.

Lloris var sjanseløs på vinnermålet. Ellers var han strålende og reddet hjemmelaget fra et styggere nederlag. Hadde det ikke vært for franskmannen, ville fjorårsfinalisten langt på vei vært utslått allerede.

– Jeg prøver å se positivt på situasjonen, særlig etter det vi viste de siste 20 minuttene. Returkampen gjenstår, og vi har en sjanse, sa Lloris til BT Sport.

Gjestene fra Tyskland sjokkåpnet og kom til flere kjempesjanser før det var spilt to minutter i London. Først endret et skudd fra Patrik Schick retning på en forsvarer og spratt til Angeliño, som fyrte løs fra spiss vinkel. Ballen traff innsiden av kneet til Lloris og gikk stolpe-ut bak ham.

Gode keepere

Der var Lloris mer heldig enn god, men sekunder senere leverte han sin første kvalifiserte redning da Werner kom til avslutning fra kort hold.

I det 8. minutt slo Tottenham tilbake da Giovani Lo Celso spilte fram Steven Bergwijn, som skaffet seg rom for skudd og tvang Peter Gulacsi til en god redning.

Lenge skulle det være hjemmelagets eneste offensive bidrag. José Mourinho så sitt lag bli utspilt av et ballsikkert gjestelag som etter en halv time hadde 11-1 i avslutninger og 65-35 i ballbesittelse.

I det 35. minutt ble Werner spilt alene med Lloris. Han prøvde seg med en god, gammeldags tupp, men Lloris holdt seg på beina og sto i veien.

2. omgang ble innledet med Tottenham-mulighet nummer to, og igjen var Gulacsi god. Serge Aurier slo et flott innlegg fra høyre, og Lucas Mouras flikk ved nærmeste stolpe kunne godt endt i mål. Gulacsi hindret det med en glimrende refleksredning.

Tottenham-spurt

Det var igjen et blaff, og Leipzig fortsatte å styre kampen. Da ledermålet kom på straffespark, var det fullt fortjent. Rett etter hadde laget en kjempesjanse til å doble ledelsen etter en vakker kontring der hjemmelaget ble utspilt. Angeliño spilte til Werner, som med et overhopp sørget for at Schick var alene med keeper. Lloris hindret baklengsmål med en kjemperedning.

Da kampen gikk mot det siste kvarteret, begynte Julian Nagelsmanns elever å slippe overtaket. Kanskje fordi de ble slitne, kanskje fordi de ville trygge ledelsen. Iallfall fikk Tottenham omsider sjansen til å skape et trykk mot gjestene.

I det 73. minutt fikk Lo Celso kjempetreff med et frispark, men Gulacsi ga Lloris kamp om å være kampens forgrunnsfigur da han kastet seg i full lengde og slo ballen i stolpen og ut.

Moura kom til en god mulighet på innlegg fra Ben Davies i det 89. minutt, men greide ikke å styre nikken under tverrliggeren. Det ble Tottenhams siste mulighet.

