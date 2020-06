Leipzig la press på Haalands Dortmund

Leipzig slo Hoffenheim 2-0 i tysk Bundesliga fredag. Samtidig gikk klubbledelsen langt i å bekrefte at stjernespissen Timo Werner er tapt.

Den 22-årige danske vingen Dani Olmo scoret begge målene i fredagens møte med Håvard Nordtveit lag, men i Leipzig handler det meste om en helt annen spiller om dagen.

Måltyven Timo Werner meldes nærmest klar for en overgang til Premier League-giganten Chelsea, og i forkant av fredagens kamp ga trener Julian Nagelsmann uttrykk for at man nærmest har gitt opp å beholde 24-åringen.

– Jeg tror ikke han blir å finne her neste år, sa han til strømmeportalen DAZN.

I pausen var sportsdirektør Markus Krösche inne på det samme.

– Vi er glade for at Timo fortsatt er her. Det kommer definitivt til å bli en stor forandring. Vi skal gi beskjed når det er noe å fortelle, sa han.

Britiske og tyske medier har i lengre tid meldt at avtalen med Chelsea er klar. London-klubben skal ha utløst Werners utkjøpsklausul på rundt 55 millioner euro.

Klausulen må være utløst innen 15. juli.

Werner har kontrakt med Leipzig til 2023. Han har scoret 25 bundesligamål denne sesongen og 31 i alle konkurranser.

