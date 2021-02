Leipzig – Liverpool kan bli flyttet til Budapest

En talsperson fra Ungarns fotballforbund sier at de vil godta en forespørsel om å få mesterligakampen mellom Leipzig og Liverpool flyttet til Budapest.

Tyske innreiseregler gjør at Liverpool-laget per nå ikke får reise inn i landet uten å gå i karantene. Derfor er det knyttet spenning til hvordan Alexander Sørloths RB Leipzig skal få spilt kampen mot 2019-mesteren i Champions League senere i måneden.

Fredag dukket Budapest opp som et alternativ, selv om en talsperson for Leipzig sier at ingenting er avgjort, og at man ennå holder alle mulighetene åpne.

På en pressekonferanse fredag sa Liverpool-trener Jürgen Klopp at han ikke hadde hørt noe fra Tyskland.

– Ingen fra Tyskland har ringt meg for å høre om hvordan situasjonen er her.

Han la til at det er ikke Liverpools avgjørelse å ta, men at laget lever i en koronaboble akkurat som alle andre lag.

Uefas regler sier at Leipzig må finne en måte for å få spilt kampen på for å unngå å tape kampen 0-3.

Kampen skal spilles tirsdag 16. februar.

(©NTB)

