Leipzig puster Dortmund i nakken etter målfest og borteseier

RB Leipzig kom tidlig under borte mot Köln, men snudde til 4-2-seier og klatret til 3.-plass på Bundesliga-tabellen.

Avstanden opp til serietoer Borussia Dortmund ble dermed knappet inn til to poeng i det fem serierunder gjenstår av sesongen. Bayern München leder med sju poeng og styrer mot sitt åttende strake seriemesterskap, men bak dem er det tett kamp om de fire neste plassene.

Mandagens kamp åpnet med en kalddusj for RB Leipzig. Etter seks minutter slet gjestene med å rydde unna i egen boks, og Jhon Cordoba fikk snappet ballen, vendt rundt og satt den i mål via keeper Peter Gulacsi.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før bortelaget kunne juble. Et godt innlegg fra venstreback Angeliño ble ekspedert videre i mål med hodet av Patrik Schick. Da var det spilt 19 minutter.

– Det var nok en vanskelig kamp i dag. Starten ble ikke som vi hadde sett for oss. Men senere kom vi bedre inn i kampen, og vi kjempet hardt, sa Schick ifølge DPA.

18 minutter etter hans utligningsmål var snuoperasjonen et faktum. Christopher Nkunku ble frispilt av Konrad Laimer og kom alene med Köln-keeper Timo Horn. Nkunku vippet ballen elegant over målvakten til 2-1-ledelse.

Tre kjappe

Noen minutter etter pause tok kampen fyr for alvor med tre mål i løpet av sju minutter. Det første satte Leipzigs stjernespiss Timo Werner inn da han fikk løpe alene fra midtbanen etter et våkent utkast fra Gulacsi. Alene med Horn var Werner sikker.

Anthony Modeste tente et håp i Köln-leiren da han hamret inn 2-3 fra 20 meter etter 54 minutter. Angriperen så ut til å være offsideplassert da ballen ble spilt opp mot ham, men målet ble godkjent.

RB Leipzig slo umiddelbart tilbake. Dani Olmo tok ned en halvklarering rett utenfor Köln-boksen og fyrte raskt av. Ballen gikk inn i hjørnet til dobling av ledelsen.

Action

Dramatikken var ikke over med det. Etter 70 minutter ble Köln først tildelt straffespark da Modeste gikk i bakken i duell med Lukas Klostermann, men dommeren valgte å ombestemme seg etter å ha sett situasjonen på nytt på TV-skjermen.

Mot slutten var Leipzig nærmere å øke ledelsen enn Köln var redusering. Både Olmo og Werner brente gode muligheter. På overtid bommet også Marcel Sabitzer med et lobbforsøk.

Trepoengeren gjør at Leipzig er oppe på 58 poeng. Laget gikk dermed forbi Borussia Mönchengladbach og Leverkusen, som begge har 56.

– Vi er igjen på kurs mot Champions League. Vi har fem kamper igjen, og vi ønsker et snitt på minst to poeng per kamp. Vi må være fokuserte, sa Leipzig-direktør Oliver Mintzlaff.

Kommende helg spiller Leipzig hjemme mot tabelljumbo Paderborn, som søndag tapte 1-6 hjemme mot Dortmund. Erling Braut Haaland spilte ikke for Dortmund ettersom han nylig skadet kneet.

