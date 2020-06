Leipzig regner med Chelsea-koblede Werner i mesterligaen

Det er ikke helt sikkert at stjernespissen Timo Werner forsvinner fra RB Leipzig før Champions League skal fullføres i august.

Det mener i alle fall hovedtrener Julian Nagelsmann, som tirsdag ettermiddag kommenterte storavisen Bilds opplysninger om at en overgang til Premier League-klubben Chelsea allerede er i boks for Werner.

Ifølge Bild kommer tyskeren til å ha kontrakt med Chelsea allerede fra august, og i samme måned skal Leipzig etter planen spille sluttspill i mesterligaen.

– Han er for øyeblikket med i mine planer for Champions League. Han er vår spiller, og han har ikke signert for noen andre ennå, sier Nagelsmann.

Det spekuleres i at Chelsea vil offentliggjøre at de har kjøpt Werner i løpet av de neste dagene. Nagelsmann håper likevel å kunne bruke sin stjernespiss når sluttspillet i mesterligaen starter opp igjen etter koronapausen.

– Partene vil sette seg ned sammen og diskutere hva som skjer. For øyeblikket finnes det ingen reguleringer.

Onsdag blir det høyst sannsynlig klart hvordan Champions League skal ferdigspilles. RB Leipzig er for første gang klar for kvartfinale i turneringen.

(©NTB)