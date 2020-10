Leipzig-topp om Sørloths overgang: – Vil snakke om den om 30 år

Leipzigs sportsdirektør Markus Krösche mer enn antyder at signeringen av Alexander Sørloth er den vanskeligste overgangen han noen gang har loset i havn.

Krösche snakker om forhandlingene og prosessen rundt Sørloth-kjøpet i et stort intervju på egen klubbs nettsider.

Den norske landslagsprofilen ble klar for Leipzig i slutten av september etter en lengre periode med forhandlinger. Overgangen ble ekstra komplisert i og med at tre klubber måtte involveres.

Sørloth var eid av Crystal Palace, men var samtidig halvveis ut i en to år lang låneavtale med tyrkiske Trabzonspor. Dermed måtte også tyrkerne delta i samtalene rundt Leipzig-overgangen.

Nå røper sportsdirektør Krösche at det hele var temmelig komplisert.

Trabzonspor måtte overbevises

På direkte spørsmål om signeringen av klubbens nye norske spiss er den vanskeligste overgangen han har jobbet med, lyder svaret:

– Uten tvil, særlig fordi overgangen truet med å falle sammen underveis.

Deretter gir Krösche ytterligere et lite innblikk i hvilke utfordringer han måtte håndtere og løse.

– Det vanskeligste var definitivt å overbevise Trabzonspor om å gi slipp på sin viktigste spiller. Det har vært mange følelsesladde samtaler underveis, sier Krösche – og fortsetter:

– Jeg tror ikke jeg kommer til å oppleve mange overganger som foregår i en konstellasjon med tre klubber. Det er ikke enkelt å bli enige når det er to parter, og tre parter i dette tilfellet gjør det enda vanskeligere.

Leipzig-sjefen gir også uttrykk for at han er overbevist om at den spesielle overgangen vil bli snakket om «også om 30 år».

Lettet

Etter mye tautrekking kom signaturen til Sørloth på Leipzig-kontrakten. Da kunne sportsdirektøren puste lettet ut.

– Selvsagt var jeg veldig glad da alt var signert og ting gikk slik vi hadde sett for oss, sier Krösche.

Da Sørloth var presentert meldte en rekke medier at overgangssummen skal ligge på mellom 20 og 25 millioner euro. Det tilsvarer 220-250 millioner norske kroner.

Leipzig har åpnet sesongen sterkt og topper tabellen i Bundesliga. Tirsdag innleder Sørloth og lagkameratene gruppespillet i mesterligaen hjemme mot Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

