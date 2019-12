Lekker oppsiktsvekkende informasjon fra innsiden av Joshua-leiren

Anthony Joshua skal igjen ha hatt en uheldig oppladning til storkampen mot Andy Ruiz.

Andy Ruiz sjokkerte bokseverdenen da han slo ut Anthony Joshua og sikret seg tungvektstitlene i WBA, IBF, WBO og IBO i Maddison Square Garden tidligere i år.

Noen dager senere meldte World Boxing News at Joshua hadde blitt slått ut av sparringpartner Joey Dawejko på trening i forkant av kampen.

I tillegg gikk det rykter om at briten skal ha hatt et angstanfall i garderoben før kampen, og at faren hans, Robert, ville avlyse møtet med Ruiz.

Les også: Meek klar for ny UFC-kamp

Etter at Ruiz hadde beseiret Joshua, var pappa Robert tydelig irritert på promotor Eddie Hearn, og Anthony Joshua måtte gå mellom promotoren og sin egen far.

- Det er meg. Det er jeg som bokser, sa Joshua til faren, som tilsynelatende skjelte ut Hearn inne i ringen.

- Mer Joshua-trøbbel

Før lørdagens omkamp i Saudi Arabia kommer World Boxing News med ny informasjon fra innsiden av Anthony Joshua-leiren.

Nettsiden hevder nemlig at briten igjen har fått kjørt seg kraftig i sparringen inn mot lørdagens Viaplay-sendte storkamp.

Joshua har blant annet sparret med Albon Pervizaj, Tom Little, Derek Chisora, Andrew Tabiti og Timothy Moten inn mot returkampen.

Les også: Slik skal Brækhus' nye trener gjøre henne bedre

Promotor Eddie Hearn avviser imidlertid ryktene fra treningsleiren.

- Det er ikke engang verdt å svare på, men sannheten er at han har hatt en bra treningsleir, sier Hearn til Behind The Gloves.

Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll, som kommenterer lørdagens kamp på Viaplay, tror de angivelige hendelsene på trening kan påvirke utfallet i kampen.

- Det er aldri gunstig å bli slått ut på sparring i forkant av en viktig kamp. Hvis det stemmer, så kan det helt klart svekke psyken til Joshua, sier Hansvoll til Nettavisen.

TROR PÅ NY THRILLER: Thomas Hansvoll mener alt kan skje når Andy Ruiz møter Anthony Joshua lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Hansvoll: - Ruiz kan sjokkere igjen

Hansvoll lot seg imponere av det Andy Ruiz presterte i New York, i det første møtet med Joshua.

- Ruiz har selvtillit og kan helt klart sjokkere igjen. Det var ikke noe «lucky punch» sist heller. Ruiz gikk rett inn og dominerte kampen ved å ta midten av ringen og slå presise kontante jabs.

Les også: UFC-topp vil arrangere stevne i Norge

- Det er ikke Joshua vant til, og det er ikke noen tvil om at det satt han helt ut av stilen. Han ble usikker og nølende. To ting som Ruiz luktet og som preget hele kampen. Det samme kan skje igjen. Ruiz tok også de beste slagene til Joshua og bare fortsatte å komme fremover, noe som knakk moralen til Joshua, sier Hansvoll.

Se hva Cecilia Brækhus' nye trener Abel Sanchez sa til Nettavisen etter den norske boksestjernens kamp i Monaco sist helg

Til tross for at Joshua er realtivt klar favoritt hos bookmakerne, mener Hansvoll det er umulig å si hvordan lørdagens kamp ender.

- Nå begynner de på blanke ark og én skikkelig treffer kan snu opp-ned på alt, og det er det som gjør denne kampen så interessant. Dette er selve prototypen på en skikkelig 50-50-kamp.

Kampen ser du på Viaplay for 499 kroner på pay-per-view, og det er ventet at kampen mellom Ruiz og Joshua starter rundt 22.00.