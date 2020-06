U21-landslagsspilleren har tatt store steg i 2. Bundesliga. Nå er han klar for større oppgaver videre i karrieren.

Søndag avsluttet St. Pauli med Leo Skiri Østigård i midtforsvaret sesongen i 2. Bundesliga. Hamburg-klubben hadde allerede sikret plassen i ligaen før den siste kampen, der de gikk på et 3-5-tap mot Wehen. I sesongens siste kamp fikk også nordmannen satt inn sin første scoring for den tyske klubben, som dagen etter ga trener Jos Luhukay sparken.

Nå ser 20-åringen frem til en liten sommerferie før han er klar for nye utfordringer i karrieren.

- Det blir en venteperiode nå siden Brighton ikke er ferdig med sesongen i Premier League. Det viktigste for meg er å spille og jeg har spilt 30 kamper denne sesongen. Det har vært et veldig bra år for meg siden jeg er ung og har lært mye, sier Østigård til Nettavisen.

Østigård er fremdeles eid av Brighton der han har ett år igjen av kontrakten med Premier League-klubben.

Klar for et høyere nivå

Midtstopperen er klar på at flere klubber har fulgt utviklingen hans tett denne sesongen.

- Det er mye interesse, så får jeg snakke med agenten min (Jim Solbakken red.anm). Jeg vet det er interesse fra flere steder. Det blir nok en bra løsning neste år også.

- Det er muligheter i Championship og Bundesliga i Tyskland. Noe konkret vet jeg ikke enda, men jeg tror det vil bli muligheter her. England og Tyskland passer meg veldig bra. Det blir spennende å se, fortsetter han.

- Tenker du at du er ferdig med 2. Bundesliga-nivået nå, og at du er klar for et nivå opp?

- Ja, det er egentlig det jeg føler. Jeg synes jeg har tatt det nivået ganske bra og gjort det godt på et lag som har slitt litt, det er enda vanskeligere igjen. Sånn sett er jeg fornøyd. Man har jo lyst til å spille for et lag som kjemper mer i toppen, men det vet man jo aldri. Man skal aldri si aldri, men følelsen min er at jeg nok ender opp et annet sted, sier 20-åringen.

- Jeg er fornøyd med å ha spilt nesten 30 kamper i 2. Bundesliga. Det er det beste jeg kunne ha fått som 20-åring. Jeg har ikke spilt på et topplag, men det har jeg lært mye av. Til senere med Norge og landslaget så er det en bra erfaring, vi er ikke alltid favoritter der. Man må lære seg å spille tøffe kamper. Jeg har fått masse ut av dette året.

Til tross for en totalt sett ganske skuffende sesong for laget, der St. Pauli til slutt endte på 14. plass, to poeng fra nedrykk-kvalifisering, har det også vært noen store høydepunkter.

- Det har vært en sesong som har vært ujevn for hele laget. Vi fikk to ekstremt store derbyseiere mot Hamburg. Jeg fikk oppleve noen heftige ting. Derbyseieren borte mot Hamburg med over 50.000 på tribunene blir nok en av mine høydepunkter i karrieren. Det var ville saker. Jeg er veldig glad jeg fikk med meg det.

Leo Østigård og resten av laget feirer derbyseieren borte mot Hamburg i februar. Foto: Axel Heimken (AP)

- Spesiell klubb

St. Pauli anses av mange som en «kultklubb» i Europa. Klubben holder til i et fattig område rett ved havneområdet i den tyske storbyen. Velkjente reeperbahn ligger også rett ved klubbens hjemmebane Millerntor.

Klubben er kjent for å trekke til seg en del alternative miljøer og supportere. Fansen er også kjent for sitt politiske engasjement.

Østigård sier selv han har merket på det å spille for annerledes-klubben St. Pauli.

- Jeg har blitt ekstremt glad i klubben og har blitt en del av den, så blir det tøft å dra herfra, men får jeg en mulighet på et bedre nivå så vil jeg ta den. Klubben, fansen og alle rundt her har vært fantastiske. Jeg er veldig glad for at jeg fikk spille her, det er en spesiell klubb.

St Pauli-fansen på tribunen på klubbens hjemmebane Millerntor. Foto: Axel Heimken (AFP)

Ute på banen føler han selv han har utviklet seg mye:

- Det er veldig store spisser i Tyskland. Jeg har taklet det bra. Samtidig er tempoet høyere enn jeg har vært vant til. Jeg slet litt med skader i leggene i første halvdelen av sesongen og det tror jeg var fordi tempoet var høyt. Spillet her går mye frem og tilbake, litt som i Premier League, det har vært bra for meg.

Da Nettavisen snakker med Åndalsnes-gutten mandag er han på vei hjem til Norge for en etterlengtet ferie etter det som ble en ekstra lang sesong.

- Akkurat nå er jeg på vei hjem til Norge. Jeg skal ta båt fra Danmark og kjøre videre fordi det ikke gikk å ta båten fra Tyskland. Jeg vet veldig lite hva som skjer. Om jeg skal tilbake til Brighton, blir solgt eller drar på et nytt utlån. Nå skal jeg først slappe av litt så får vi se hva som skjer, avslutter Østigård til Nettavisen.