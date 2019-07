Leo Østigård nær overgang til FC St.Pauli

Norges VM-kaptein skal etter alt å dømme spille i Tyskland kommende sesong.

Norges kaptein på U20-landslaget under VM er på vei til ny klubb. Nå går det mot et utlån for den Brighton-eide forsvarsspilleren.

LES MER: Vi følger overgangsvinduet LIVE hele sommeren.

Leo Østigård gjorde sine saker bra for den norske landslaget under U20-VM i Polen tidligere denne sommeren og flere klubber skal ha fattet interesse for 19-åringen.

Nær avtale

Nettavisen erfarer at nordmannen skal spille for den tyske 2.Bundesliga-klubben FC St.Pauli neste sesong. Østigård har trent med den Hamburg-baserte klubben de siste dagene og spilte også 75 minutter i en treningskamp tirsdag kveld.

Østigård lånes etter det Nettavisen får opplyst ut til den tyske klubben i ett år. Nordmannen skal gå gjennom den medisinske testen torsdag morgen, før han vil signere utlånsavtalen senere torsdag.

Trener Jos Luhukay kommenterte Østigårds prestasjoner etter treningskampen mot Weiche Flensburg.

- Han gjorde et veldig voksent inntrykk. Han spilte på en bestemt måte og han var god i det oppbyggende spillet med ballen, sa Luhukay til St.Paulis hjemmesider etter 1-0-seieren.

Østigård har kontrakt med Premier League-klubben Brighton frem til sommeren 2021 og det skal dreie seg om et utlån på én sesong får Nettavisen bekreftet.

FC St.Pauli spiller på andre nivå i Tyskland og har allerede norske Mats Møller Dæhli i stallen.

«Kult»-klubb

FC St.Pauli anses som en slags «kult-klubb» i Tyskland og holder til i bydelen med samme navn i den tyske byen Hamburg. Klubben spilte sist i Bundesligaen i 2010/2011-sesongen.

Laget spiller sine kamper på Millerntor-Stadion som har en kapasitet på 29 546 tilskuere.

Østigård var kaptein og spilte samtlige tre kamper for Norge under sommerens U20-VM.