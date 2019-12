Lånesoldat Leo Østigård har imponert etter sin inntreden i tysk fotball. 20-åringen er svært fornøyd med det tøffe valget om å dra til 2. Bundesliga.

I sommer ble det klart at midstopperen fra Åndalsnes skulle lånes ut fra Premier League-klubben Brighton & Hove Albion til tyske St. Pauli i 2. Bundesliga.

Et drøyt halvår senere er unggutten stolt over å ha spilt seg til fast plass i en tøff liga.

- Stolt

- Det som var viktig da jeg kom hit til St. Pauli var å vise at jeg er god nok. Jeg fikk debuten mot Hamburg, og som ung midtstopper må du ta de sjansene du får. Nå har jeg blitt en spiller som spiller hver helg, og det er jeg stolt av, sier Østigård til Nettavisen.

Nordmannen føler låneoppholdet i 2. Bundesliga har gitt ham gode muligheter til å utvikle seg.

- Det er en veldig tøff liga. Hvis du ser på liga-rangeringene så er det en veldig god liga. Du møter veldig gode spillere, og jeg har merket at det er litt annerledes å møte spisser her enn hjemme i Norge. For meg så er det egentlig helt perfekt å spille fast her nå, så jeg kan utvikle meg som fotballspiller, forteller 20-åringen.

Les også - Merkverdig hvordan den norske offentligheten nærmest klarte å avskrive Ødegaard

Tøft både fysisk og psykisk

Det steintøffe fysiske opplegget som kjennetegner tysk fotball har gjort inntrykk på nordmannen.

- Vi trente ganske hardt i starten av sesongen. Det ledet til en del skader, så nå har vi roet det litt ned. Det har vært ekstrem belastning til tider, og jeg har merket at det koster litt å spille her. Men så kommer du selvfølgelig i god form også, så det får jeg jo litt igjen for nå, sier Østigård.

Det høye tempoet på banen har også testet 20-åringens fotball-forståelse.

- Fotballen her går fort i lengderetning. Det er mye frem og tilbake. Alt går litt fortere, så du må være raskere i hodet. Det er nok mer de fotball-messige tingene jeg virkelig får testet, da jeg må være kjappere i hodet enn det jeg er vant til, forteller midtstopperen.

- Tapte ikke en eneste hodeduell

Østigård fikk St. Pauli-debuten i derbyet mot Hamburg i sjette serierunde denne sesongen.

Siden den gang har nordmannen spilt seg til fast plass i Jos Luhukays mannskap. Etter helgens seier mot Wehen ble 20-åringen hyllet av sin nederlandske trener.

- Han møtte en av ligaens beste angrepsspillere, og jeg kan ikke huske at han tapte en eneste hodeduell. Han dominerer luftrommet, selv om han ikke er en lang midstopper, uttalte Luhukay til St. Paulis hjemmeside etter kampen.

Østigård har opparbeidet seg et godt forhold til Luhukay, og nordmannen er glad for at hollenderen har vist ham tillit.

- Vi har et veldig fint forhold. Det er ikke alle trenere som tør å gi en 19-åring sjansen i Bundesliga 2. Han har gitt meg sjansen, og jeg har vist at han kan stole på meg. Det er det handler mest om når du er så ung: Du må få treneren til å stole på deg, og nå føler jeg at jeg har klart det, sier nordmannen.

Blir lagt merke til hjemme i Norge

Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterer og følger tysk fotball tett, er også imponert over Østigårds prestasjoner denne høsten.

- Han har vært imponerende god i de kampene jeg har sett. Han har en duellkraft som er imponerende, spesielt med tanke på at han er så ung. Jeg syns han leser spillet veldig bra, og det har gjort at St. Pauli har fremstått veldig trygge bakover. Han har vært en krumtapp i forsvaret, sier Sundet til Nettavisen.

FRA SILLY SEASON-DEKNINGEN I SOMMER: Eivind Bisgaard Sundet på besøk hos Nettavisen. Foto: Stian André de Wahl (Nettavisen)

Østigård har gått gradene gjennom Norges aldersbestemte landslag, helt fra G16 til U21. I sommer var han kaptein for det norske U20-landslaget under VM i Polen.

Midstopperen fra Åndalsnes legger ikke skjul på at han drømmer om å spille for Lars Lagerbäck og A-landslaget.

- Det er selvfølgelig noe jeg tenker på. Jeg har ekstremt lyst til å spille på A-landslaget. Når jeg spiller i den ligaen jeg gjør nå så ser jeg ingen grunn til at det skal være så veldig lang vei opp dit. Jeg prøver bare å prestere hver kamp, så er det opp til andre å bestemme om jeg er klar for det eller ikke. Jeg føler i alle fall at jeg har tatt kloke valg som gjør at den sjansen er lettere for meg nå, forteller Østigård.

VEKKER OPPSIKT: Leo Østigård fikk nylig et eget oppslag i Tysklands største avis Bild. Foto: Faksimile bild.de

Les også Lagerbäck forlenger NFF-kontrakten

Les også Lars Lagerbäck mener Ødegaard har en fremtid i Real Madrid

Usikker på fremtiden i Brighton

I begynnelsen av 2018 signerte Østigård en tre-årskontrakt med Molde, og unggutten bestemte seg raskt for å gå på utlån til Viking i OBOS-ligaen.

Da sommeren kom ble den unge midstopperen hentet av Premier League-klubben Brighton. Der fikk nordmannen plass i klubbens U23-stall, og fikk regelmessig trene med A-laget. Nå er unggutten fornøyd med å være på lån i Tyskland, samtidig som han innrømmer at han ikke vet hvor veien går videre.

- Brighton har en utlåns-mann som følger med, og det er selvfølgelig viktig. Jeg tenker ikke så veldig mye på Brighton akkurat nå. Jeg får bare se an hvordan det blir etter denne sesongen, og ta et valg på hva jeg gjør da. Akkurat nå så vet jeg veldig lite, innrømmer 20-åringen.

Østigård spilte vårsesongen i 2018 for Viking. Deretter gikk turen til Brighton. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Østigård er likevel klar på at det blir vanskelig å spille seg til fast plass i Premier League på dette punktet i karrieren.

Samtidig ønsker han ikke å spille på et reserve- eller U23-lag i årene som kommer.

- Jeg ønsker selvfølgelig å spille seniorfotball, og som midtstopper er det nok ikke veldig enkelt å få spille i Premier League neste sesong. Derfor er jeg avhengig av å gå på lån, eller bli solgt til en annen klubb. Jeg drar ikke tilbake til Brighton for å spille for U23-laget. Det skjer ikke, fastslår Østigård.

Midstopperens kontrakt med Brighton utløper 30. juni i 2021.

Til helgen møter Østigård og St. Pauli serieleder Bielefeld på hjemmebane i 2. Bundesliga.

Hjemmelaget fra Hamburg ligger foreløpig på en 15. plass etter 17 serierunder.