Idrettslegen Inggard Lereim er kritisk til at Norges Fotballforbund (NFF) sikter mot å spille Serbia-kampen foran et utsolgt Ullevaal stadion.

– Jeg er veldig overrasket over at fotballforbundet jobber for å ha fulle tribuner. Dette er jo absolutt ikke i overensstemmelse med råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og andre instanser både nasjonalt og internasjonalt, sier Lereim til NTB.

Det uttalte han noen timer før Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag gikk ut med en anmodning. FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere.

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

Lereim har jobbet innen idretten i flere tiår, mye med antidopingarbeid, og også som medisinsk ansvarlig i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg skjønner at det er uendelig trist ikke å ha tilskuere på denne viktige kampen, men som sagt: Dette er jeg overrasket over og synes er litt underlig.

En rekke idrettskonkurranser verden rundt er avlyst, og mange går også for tomme tribuner. Verdenscupen i langrenn og hopp i Holmenkollen ble sist helg arrangert uten publikum på tribunene.

Ullevaal stadion er utsolgt (vel 27.000 tilskuere) til Serbia-kampen. Vinner Norge den og så mot enten Skottland eller Israel, er A-landslaget klart for EM for første på 20 år.

Full stopp

Lereim drar paralleller fra fotballen til en jobb han står overfor om kort tid.

– Jeg skal på vegne av FIS være medisinsk ansvarlig under skiflygings-VM i Planica. Der er det allerede bestemt at det ikke blir publikum til stede. Alle innganger vil være sperret. Dette er et arrangement der det var ventet 50.000 tilskuere, og i likhet med fotballkampen skjer det utendørs, sier Lereim.

Han er medlem i et etisk råd innen Norges idrettsforbund og ble nylig anmodet om å sitte i en gruppe som kunne uttale seg om aspekter rundt virusutbruddet

Tirsdag ble det klart at Uefas nasjonsligakamp mellom Slovakia og Irland 26. mars, samme dag som Norge møter Serbia, skal spilles med tomme tribuner.

Mandag sendte NFF en liste med forebyggende tiltak til smittevernoverlegen i Oslo.

– Denne kampen er ekstremt viktig for oss, den avgjør om vi kommer til EM eller ikke. Å spille for fulle tribuner versus tomme tribuner, det kan nesten ikke sammenlignes, sier NFF-direktør Gro Tvedt Anderssen til NTB.

(©NTB)