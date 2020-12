Lett match for Engen og Wolfsburg – Juventus yppet seg mot Lyon

Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik var begge på banen fra start da Wolfsburg rundspilte serbiske Spartak Subotica i mesterligaen i fotball for kvinner onsdag.

Kampen i Serbia, som var den første av to 16-delsfinaler, var aldri spesielt spennende. Til det var Wolfsburg med Engen og Sævik på laget for gode.

Zsanett Jakabfi og Lena Oberdorf slo an tonen med hver sin scoring før det var spilt ti minutter, og deretter så gjestene seg aldri tilbake. Kampen endte til slutt 5-0, hvilket betyr at Wolfsburg har halvannen fot i kvartfinalene foran returkampen i Tyskland.

Ingrid Syrstad Engen ble byttet ut i pausen, mens Karina Sævik gikk av banen etter 65 minutters spill. Ingen av de norske havnet på scoringslista.

Ada Hegerberg er fortsatt ikke klarert for spill etter sitt lange skadefravær og var ikke i Lyons kamptropp da den franske storklubben måtte slite for seieren i sin 16-delsfinale mot Juventus onsdag.

Juventus tok ledelsen to ganger, men begge ganger slo Lyons stjernegalleri tilbake. To minutter før full tid ble japanske Saki Kumagai matchvinner for gjestene fra Frankrike.

Lyon har vunnet mesterligaen de fem siste sesongene.

(©NTB)

