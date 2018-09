Lett norsk håndballseier over Polen da EM-ferden startet

De norske håndballjentene åpnet EM-nedtellingen med 34-27-seier over Polen i Golden League torsdag

Kampen ble som ofte før for Norge tidlig på høsten: Varierende kvalitet på spill, kamptid for mange og mer tanker på trening enn resultat.

Et begrenset polsk lag ledet 14-13 like før pause. Det snudde til norsk 17-14 før lagene byttet side. Norge skjerpet seg såpass at polakkene ikke hadde mulighet til å henge skikkelig med resten av oppgjøret.

Sanna Solberg stor for kampens perle da hun avsluttet en kontring med å skru ballen via gulvet og i mål. I forkant hadde keeper Katrine Lunde holdt et polsk skudd i fast grep og kastet en lang pasning til Solberg.

Outsider?

Når EM starter i desember kan det for første gang på mange år være uten Norge som gullfavoritt nummer én.

Sannsynligvis spiller ikke Nora Mørk (i opptrening etter alvorlig kneskade) det mesterskapet. Savnet av henne skal det mye til at Norge utligner fullt og helt.

Vertsnasjon Frankrike vant fjorårets VM ved å slå Norge i finalen og har fordel av hjemmebane. Det setter dem trolig først i køen før avkast.

Trangt

Norge fortsetter turneringen mot nettopp Frankrike lørdag og Danmark søndag.

Det er ikke mye ledig tid for landslagene til å spille seg i slag før. Norge har bare ytterligere tre kamper før mesterskapet starter. Det skjer på hjemmebane mot Ungarn, Frankrike og Danmark i slutten av november.

Med Thorir Hergeirsson (fikk jobben i 2009) har Norge tatt medalje - seks gull - i ti av elleve mesterskap, men det har bare blitt en tittel på de tre siste forsøkene.

(©NTB)

Mest sett siste uken