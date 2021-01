Lettelser for barneidretten

Regjeringen tillater at barn og unge under 20 år i østlandsområdet kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter igjen fra og med 3. februar.

Det melder regjeringen i en pressemelding lørdag.

16. januar ble det innført flere nasjonale tiltak i forbindelse med et utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, som også medførte stans i stans for barneidretten i ti kommuner.

Selv om de fleste øvrige smittetiltakene forlenges til midten av februar, blir det lettelser for barn og unge som gjør at de kan starte opp igjen med idretts- og fritidsaktiviteter.

– I ring 1-kommunene åpner vi opp for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Å kunne gå på fotballtrening, håndballen eller korøvelsen håper jeg vil lette byrden for mange av de barn og unge som bor i disse kommunene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

I ring 2-kommunene gjelder nasjonale regler.

(©NTB)

