Leverkusen knust av Arnolds dødballer

Noen timer etter at Borussia Dortmund tapte toppkampen mot Bayern München, avga to av rivalene i kampen om seriesølv viktige poeng i 1. Bundesliga.

Verst gikk det med Leverkusen, som fikk juling av Wolfsburg og tapte 1-4 på hjemmebane. Tre av målene var resultat av frispark fra foten til Maximilian Arnold.

Borussia Mönchengladbach måtte nøye seg med 0-0 borte mot nestjumbo Werder Bremen, og dermed er både Gladbach og Leverkusen på 53 poeng, fire bak Borussia Dortmund og ett bak RB Leipzig, som onsdag kan ta seg opp på samme poengsum som Erling Braut Haalands klubb. Da må Hertha Berlin slås.

Bayern München har etter tirsdagens seier sju poengs luke på tabelltopp.

Arnold viste fram frisparkfoten første gang like før pause i Leverkusen. Marin Pongracic stanget inn serven til pauseledelse for gjestene fra bilbyen. I det 64. minutt skjøt Arnold en markkryper da muren hoppet, og via hælen til Kai Havertz gikk ballen i mål.

Renato Steffen nikket inn 3-0 med gjestenes eneste spillemål, mens Pongracic omsatte en ny Arnold-serve i sin annen scoring for kvelden. Julian Baumgartlingers redusering var bare et trøstemål, men avverget iallfall tangering av Leverkusens største hjemmetap noensinne.

Eintracht Frankfurt lå under 1-3 hjemme mot Freiburg med et snaut kvarter igjen å spille, men berget 3-3 og tok et viktig poeng i bunnstriden.

Vincenzo Grifo, Nils Petersen og Lucas Höler ga Freiburg en klar ledelse, men hjemmelaget spurtet til poeng med mål fra Daichi Kamada og Timothy Chandler. Sistnevnte gjorde 3-3 ett minutt etter at han ble byttet inn.

(©NTB)