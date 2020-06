Leverkusen knuste askeladden og tok seg til cupfinale

Etter tre måneder uten kamp ble Saarbrücken, tidenes første 4.-divisjonslag i en tysk cupsemifinale, lett offer for Leverkusen som tok seg til finale med 3-0.

Mens topplagene i Tyskland har fem seriekamper i beina etter viruspausen, spilte Saarbrücken sin første kamp på 94 dager. Tysk regional 4. divisjon er for lengst avblåst for sesongen, og det var et rustent hjemmelag som falt for overmakten.

Kerem Demirbay var nest siste Leverkusen-spiller på alle tre målene og ble kampens store spiller.

– Vi kommer til å trenge 15-20 minutter til å venne oss til tempoet, sa Saarbrücken-trener Lukas Kwasniok før kampen. Da de minuttene var spilt, sto det 0-2.

I det 11. minutt vippet Demirbay ballen i bakrom. Moussa Diaby lot den dale over skulderen, vendte og fikk utsøkt treff på volley slik at ballen gikk mellom beina på en overrumplet keeper Daniel Batz.

Åtte minutter senere viste Demirbay fram innleggsfoten igjen. Batz og Manuel Zeitz gikk begge etter hans innlegg. De kom i veien for hverandre, og det endte med en retur som Lucas Alario banket i nettet fra meget spiss vinkel.

Innbytter Karim Bellarabi fastsatte resultatet i det 58. minutt.

(©NTB)