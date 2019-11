Leverkusen med fortsatt håp om avansement etter seier i Russland

I sin jubileumskamp i mesterligaen vant Leverkusen 2-0 borte mot Lokomotiv Moskva. Seieren gjør at tyskerne er med i kampen om avansement i turneringen.

Lokomotiv Moskva vartet opp med en skikkelig gavepakke da tyske Leverkusen spilte sin mesterligakamp nummer 100 tirsdag.

En klarering traff Rifat Zjemaletdinov i kneet og dalte inn i nettmaskene bak egen keeper. Kampen ble senere avgjort med en kunststykke av et volleyskudd, signert Sven Bender,

Dermed har tyskerne fortsatt muligheten til avansement i mesterligaens gruppe D, selv om mye skal gå Leverkusens vei for at det skal skje. Men skulle Atlético Madrid ikke ta mer enn ett poeng på sine to siste kamper (mot Juventus og Lokomotiv Moskva) er en 2.-plass i gruppa innen rekkevidde.

Da må riktignok Leverkusen vinne sin siste gruppespillskamp, hjemme mot gruppeleder Juventus. Det høres vanskelig ut, men er ikke umulig.

God finsk målvakt

Tyskernes ledermål kom etter en corner. Etter litt klabb og babb i eget felt ble ballen klarert i egen spiller og i mål. 2-0 kom da Charles Aránguiz lobbet ballen over forsvaret og Bender hamret ballen i mål fra skrå vinkel i duell med Vladislav Ignatjev.

Begge lag hadde flere store sjanser til å pynte på resultatet, men det ble med de to målene i den russiske hovedstaden. Gjestene kan blant annet takke sin keeper Lukáš Hrádecký for at de holdt nullen. Finnen vartet opp med et par svært gode redninger.

Revansj

Da lagene møttes i det omvendte oppgjøret i gruppespillet vant det russiske laget 2-1, denne gangen fikk tyskerne revansj, og tomålsseieren gjør at laget er garantert europacupspill på nyåret. 3.-plass gir spill i europaligaen.

Oppgjøret mellom Juventus og Atlético Madrid har senere kampstart.

Tabellen før den kampen viser at Juventus leder gruppe D med ti poeng, mens Atlético Madrid har sju. Tirsdagens seier fører Leverkusen opp på tredjeplass med seks poeng, mens Lokomotiv Moskva er tabelljumbo med tre poeng.

Dermed er alt håp om avansement over for Lokomotiv Moskva.

