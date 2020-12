Leverte varene for Norge - nå kan hun miste plassen i troppen

Rikke Granlund stengte buret i starten av den andre omgangen, men kan bli danket ut av troppen.

NORGE - POLEN 35-22:

KOLDING (Nettavisen): Norge tok til slutt en komfortabel seier i EM-premieren i Kolding, da Polen ble slått 35-22 torsdag.

Henny Reistad og Nora Mørk viste at formen er i anmarsj og ble Norges toppscorere med seks mål hver i møtet med polakkene.

Stengte buret i starten av andre omgang

Med stjernekeeperne Silje Solberg og Katrine Lunde på vei inn i EM-troppen på etterskudd, var det Emily Stang Sando som voktet det norske målet fra start torsdag.

Etter en tung førsteomgang, med én registrert redning på 14 skudd, fikk imidlertid Rikke Granlund muligheten etter pause.

Esbjerg-keeperen tok godt vare på den muligheten og stengte buret i de første ti minuttene av andre omgang. Til slutt endte hun på en redningsprosent på 50, og Norge kunne dermed dra ifra.

Til tross for en positiv EM-debut, står Granlund nå i fare for å miste plassen sin i EM-troppen når Lunde og Solberg ankommer til helgen. Tidligere landslagssjef for håndballherrene, Gunnar Pettersen, kommenterer storspillet i starten av andre omgang slik:

- Hun er sikkert den av målvaktene som har følt minst på presset. Det har vært mye snakk om Sando som førstemålvakt, så har de to andre (Solberg og Lunde) kommet inn i bildet igjen. Sando har kanskje vært usikker på om hun i det hele tatt er med inn i hovedrunden, mens Granlund har fått forberede seg i fred og ro, sier Pettersen.

Servitør og straffespesialist Mørk

Polens norske trener Arne Senstad hadde på forhånd gjort sitt ytterste for å snakke ned og senke forventningene til eget lag, for det er et reservepreget polsk mannskap som har møtt opp i til EM i Danmark.

Det spørs nok om ikke Senstad tok vel hardt i. Polakkene hang nemlig godt med innledningsvis i kampen, men etter hvert kom kvalitetsforskjellen til syne.

For etter at Alexandre Zych reduserte til 9-8 midtveis i den første omgangen, giret Norge opp og dro sakte, men sikkert ifra polakkene.

Malin Aune fikk gode arbeidsforhold på Norges høyre kant, ofte satt opp av servitør Nora Mørk, som selv var sikker som banken fra sjumeteren, med fire av fire før hvilen.

Midtveis gikk lagene til pause på stillingen 17-13 til Norge. Da hadde Aune og Mørk satt inn fem mål hver.

I andre omgang dro Norge ifra, og trener Thorir Hergeirsson fikk også gitt verdifull spilletid til flere spillere i troppen.

