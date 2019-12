Levy om å sparke Pochettino: - Det var ekstremt vanskelig

Tottenhams styreformann tar bladet fra munnen etter at han kvittet seg med Mauricio Pochettino.

Til tross for å ha ledet Tottenham til Champions League-finale forrige sesong, var denne sesongens resultater såpass dårlige at Levy så seg nødt til å sparke Pochettino til tross for at argentineren hadde ledet Spurs til gode plasseringer i Premier League, og også ledet laget til finalen i både ligacupen og Champions League i løpet av sin tid som manager.

Sparkingen kom som en stor overraskelse, og også som et sjokk på mange. Argentineren ble raskt erstattet av José Mourinho, men Levy forteller til Evening Standard at det var alt annet enn lett å ta det drastiske valget å fjerne Pochettino fra jobben som hovedtrener.

- Du må forstå at jeg hadde bygget opp et personlig forhold til Mauricio over fem og et halvt år, forteller han og fortsetter

- Det er ikke noe som jeg noen gang ønsket. Personlig var det ekstremt vanskelig. Jeg fortalte han det og han forstod. Han har vært i fotballen lenge, så han forstår, sier Levy.

Lukker ikke døren for retur

Styreformannen uttaler at han tror Mourinho vil ha en lang og suksessfull periode i Nord-London, og understreker at portugiseren var det soleklare førstevalget for jobben som Pochettinos erstatter.

Han utelukker imidlertid ikke at Pochettino kan komme til å returnere til klubben en dag i fremtiden.

- Hvorfor ikke? Jeg lukker ikke døren for noen som helst.

Levy vil ikke gå inn på hvorfor han valgte å sparke Pochettino, men sier at han ikke var i tvil om at noe måtte gjøres.

- Jeg skal ikke sitte her og analysere fortiden, det er ikke produktivt. Mauricio gjorde en fantastisk jobb, og vi er veldig takknemlige. Jeg ønsker ham alt det beste for fremtiden, og er fortsatt i kontakt med han. Mitt forhold til han er veldig godt. Det kom bare til et punkt der vi følte at vi trengte å skilles.

FINALEKLAR: Et av Pochettinos beste minner som Spurs-manager kom sannsynligvis da han ledet laget til CL-finalen etter en utrolig opphenting mot Ajax. Foto: (Szwarc Henri/abaca/Pa Photos)

Fire på fem

Mourinho fikk en best mulig start på sin karriere som Spurs-manager med 3-2-seier mot West Ham.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United påførte portugiseren sitt første poengtap etter 2-1 på Old Trafford, men fasiten etter fem kamper i ligaen er uansett fire seire for den tidligere United-manageren.

Det gleder naturligvis Levy, som forteller at Pochettino og Mourinho er to helt ulike typer.

- Mauricio og José er gode trenere. De er ulike, og de har ulike stiler og Mauricio tok oss langt på vei. Han gjorde en utrolig jobb og jeg er sikker på at José vil gjøre en like utrolig jobb bare på en annen måte, forteller Levy.

I tillegg til at Mourinho har fått sving på Spurs-skuta i hjemlig serie, er laget også kvalifisert for utslagsrundene i Champions League.

Laget har gode muligheter til å avansere til kvartfinalen og møter RB Leipzig over to kamper i åttedelsfinalen.