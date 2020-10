Lewandowski i heftig konflikt med sin tidligere agent

Robert Lewandowski er blant de heteste fotballspillerne i verden for øyeblikket, men utenfor banen har han havnet i en utpressingssak med sin tidligere agent.

Det skal ha oppstått en bitter strid den siste tiden, mellom Bayern München-spissen og hans tidligere agent Cezary Kucharski.

Utpressing

Kucharski ble tirsdag arrestert av polsk politi, og skal i følge det polske nettstedet Onet etterforskes for et forsøk på å presse Lewandowski for penger.

De to samarbeidet i over ti år, men i 2018 valgte verdensstjernen å gå andre veier etter flere konflikter med Kucharski.

Agenten skal ha krevd over ti millioner euro, som tilsvarer rundt 110 millioner kroner, fra et firma de to startet i 2014. Dette skal Lewandowski og hans team være uenig i, og derfor valgt å anmelde den tidligere agenten.

Kucharski har også en fotballkarriere bak seg, og har spilt for klubber som Sporting Gijon, sveitsiske FC Aarau og polske Legia Warsawa. Han fikk også med seg 17 offisielle landskamper for Polen.

Magasin skal være innblandet

Lewandowskis tidligere agent skal ha vært i kontakt med redaktøren i det tyske magasinet Die Spiegel over lengre tid, og skal i følge den polske spissens advokat ha truet med å lekke informasjon om Lewandowski og familien.

Magasinet publiserte to saker om superstjernen tilbake i september, som handlet om at 32 åringen skal ha gjort visse endringer i regnskapet for å slippe unna skatt.

Partene skal nå møtes i retten, hvor de tidligere samarbeidspartnerne skal løse konflikten som har oppstått.