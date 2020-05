Lewandowski kommer med råd til Haaland

Bayern München-stjernen Robert Lewandowski er imponert over det Erling Braut Haaland har prestert i Bundesliga.

Lewandowski har selv fire sesonger i Bourssia Dortmund bak seg og kjenner godt til klubben Haaland har fått en drømmestart i.

Få dager før tysk Bundesliga sparkes i gang igjen etter den ufrivillige koronapausen, kommer polakken med et råd til sin norske arvtaker.

Lewandowski: - Bli i Bundesliga

Interessen rundt nordmannen er enorm etter en kanonstart med ni mål på åtte kamper, men polakken advarer Haaland mot å forhaste seg, tross den glimrende starten.

- Hvis han jobber hardt, kan han bli en enda bedre spiller og etter hvert nå toppnivået. Derfor kan det være bra for ham å bli i Bundesliga lenger, før han tar neste steg, sier Lewandowski ifølge Goal.

Nordmannen har de siste månedene blitt koblet til klubber som Manchester United og Real Madrid.

Lewandowski ser ingen grunn til at han skal stresse med å ta neste steg i karrieren.

- Han har et stort potensial, men har har fortsatt god tid på seg. Jeg vil ikke legge noe press på ham med kommentarene mine, sier Bayern München-spissen.

Pappa Haaland: - Han er veldig gira



Haaland har ikke vært i aksjon siden bortemøtet med PSG, bak lukkede dører i Paris 11. mars. Tomme tribuner blir det også da Bundesliga starter opp igjen til helgen.

Etter PSG-møtet var Haaland klar på at det ikke var noe som motiverte han, men pappa Alfie tror det har forandret seg nå.

- Da var det veldig nytt med koronasituasjonen, og om det skulle være publikum eller ikke. Nå har de hatt to måneder på å forberede seg på det. Jeg har sagt til Erling at han bare må forestille seg at det er fullt på tribunen. Det blir en mental prøve, men jeg tror det å være tilbake i kamp vil overskygge den manglende stemningen, sier Alfie Haaland til TV 2.

- Han er veldig gira på å komme i gang og gleder seg, sier pappa Haaland.

Borussia Dortmund tar imot Schalke 04 til Ruhr-derby i sin første kamp på over to måneder førstkommende lørdag.