Lewandowski ønsker å bli værende i Bayern

Robert Lewandowski sier han ønsker å fortsette karrieren i Bayern München, til tross for at han følte seg uønsket sist sesong.

Lewandowski (30) ble blant annet kritisert for svak innsats i mesterligaens semifinale mot Real Madrid, der de tyske seriemestrene tapte.

Ikke lenge etter gikk ryktene om at den polske spissen så seg om etter andre klubber å spille for. Real Madrid ble hyppig nevnt.

– I april og mai gikk nesten alle mot meg, og jeg følte ingen beskyttelse fra klubben. Jeg følte meg alene. Jeg gikk to eller tre viktige kamper uten å score, og plutselig skulle alle kritisere meg, sier Lewandowski til Sport Bild.

– Jeg så ikke noen som tok meg i forsvar. Ingen i klubbledelsen forsvarte meg, fortsetter måltyven, som heller ikke scoret for Polen i VM.

Den tyske storklubben har likevel sagt at den polske spissen ikke er til salgs.

Skuffelsen over ikke å ha blitt tatt i forsvar ser for Lewandowskis del ut til å ha lagt seg. Nå sier han at han er «tilbake i Bayern med hele sitt hjerte».

– Jeg har forstått at det er mange fans i München som støtter meg. Jeg føler meg ønsket likevel. Jeg vil ikke kaste bort flere tanker på andre land, sier Bayern Münchens polske superspiss.

Lewandowski scoret hat trick i 5-0-seieren mot Eintracht Frankfurt i den tyske Supercupen nylig. Fredag er det sesongåpning mot Håvard Nordtveit og Hoffenheim.

(©NTB)

Mest sett siste uken