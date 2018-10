Lewandowski ordnet etterlengtet Bayern-jubel

Etter fire strake kamper uten seier fikk Bayern München endelig en opptur med 3-1 borte mot Wolfsburg. Robert Lewandowski ble tomålsscorer.

Trepoengeren var spesielt viktig for Niko Kovac. Han har fått en turbulent start på trenerlivet i Bayern. Lørdag så han spillerne gi ham en sårt tiltrengt respons på den siste tidens svake resultater og prestasjoner.

Etter en halvtime ble Lewandowski spilt nydelig gjennom av Mats Hummels. Den polske stjernespissen var iskald og sendte ballen mellom beina på Wolfsburgs sisteskanse.

Fire minutter etter sidebytte utnyttet samme mann en grov tabbe i Wolfsburg-forsvaret. Lewandowski plukket opp ballen og doblet Bayern-ledelsen.

Alt var ikke rosenrødt for gjestene i lørdagens oppgjør. I det 57. minutt ble Bayern-veteran Arjen Robben utvist for sitt annet gule kort. Nederlenderen fikk det etter at han satte inn en stygg takling på Guido Winkmann.

Alcácer igjen

Wout Weghorst tente et håp for Wolfsburg da han gjorde 1-2-reduseringen etter litt over en time, men Bayern lot seg ikke stresse av å spille med ti mann. Ti minutter senere punkterte James Rodríguez kampen. Colombianeren scoret fra kort hold på en perfekt Lewandowski-pasning.

Seieren tok Bayern München opp i 16 poeng etter åtte serierunder. Erkerivalen Borussia Dortmund topper Bundesliga med 20 poeng etter å ha vunnet 4-0 borte mot Stuttgart.

Igjen kom Paco Alcácer på scoringslista. Spanjolen, som er innleid fra Barcelona, står med sju ligamål. Lørdagens oppgjør var hans første fra start i Bundesliga. Jadon Sancho, Marco Reus og Maximilian Philipp scoret Dortmunds øvrige mål.

Seier for Nordtveits lag

Håvard Nordtveit var ikke i troppen da Hoffenheim slo Nürnberg 3-1. Reiss Nelson ble tomålsscorer for gjestene. Til midtuken har Hoffenheim en viktig hjemmekamp mot Lyon i mesterligaen.

Iver Fossum ble sittende på Hannover-benken i 2-2-kampen borte mot Leverkusen. Fire minutter på overtid berget Karim Bellarabi uavgjort for vertene. Hannover måtte spille over en halvtime med ti mann etter Felipes utvisning. Fire minutter tidligere hadde brasilianeren sendt bortelaget opp i 2-1.

Det endte 0-0 mellom Augsburg og RB Leipzig.

