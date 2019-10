Lewandowski skrev bundesligahistorie

Bayern München-måltyven Robert Lewandowski ble lørdag den første spilleren i historien som har scoret mål i alle de ni første serierundene i tysk bundesliga.

Polakken har scoret på bestilling for klubben sin i høst og fornektet seg ikke da Union Berlin ble slått 2-1 lørdag. Åtte minutter etter pause hamret Lewandowski inn 2-0-målet fra skrå vinkel.

I første omgang hadde franske Benjamin Pavard sendt Bayern i ledelsen.

Scoringen, som var Lewandowskis 13. i ligaen denne sesongen, ga ham plass i rekordbøkene. Pierre-Emerick Aubameyang scoret i 2015/16-sesongen mål i de åtte første kampene for Borussia Dortmund. Lørdag ble han overgått.

Målmaskin

31 år gamle Lewandowski har også scoret i alle Bayern Münchens tre mesterligakamper så langt denne sesongen. Totalt står han med fem nettkjenninger i den turneringen.

Mål ble det også i den ene kampen Bayern har spilt i den tyske cupen så langt.

Den eneste gangen Lewandowski har gått målløs av banen var i supercupkampen mot Borussia Dortmund som innledet sesongen. Det oppgjøret tapte Bayern 0-2.

Lørdagens kamp mot Union Berlin endte 2-1 etter at Sebastian Polter reduserte for gjestene rett før slutt. I momentet før hadde Lewandowski fått sin andre scoring for dagen annullert etter at VAR ble koblet inn for å se på en mulig offside.

Norske Julian Ryerson var ubenyttet reserve for Union Berlin.

Hertha-tap

I Berlin røk Rune Almenning Jarstein og Hertha på et 2-3-tap for Hoffenheim. Hjemmelaget, med Jarstein og Per Ciljan Skjelbred på banen hele kampen, fikk Vladimír Darida utvist fire minutter før full tid.

Bayern München topper tabellen etter lørdagens seier. Freiburg, som slo Leipzig 2-1, er poenget bak på annenplass. Tredjeplasserte Borussia Dortmund måtte nøye seg med 0-0 og ett poeng mot Schalke lørdag og er to poeng bak topplaget.

