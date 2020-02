Lewandowski ute med kneskade i fire uker

Bayern Münchens mesterligaseier mot Chelsea tirsdag kom ikke uten en pris. Toppscorer Robert Lewandowski pådro seg en skade i kneet og er ute i fire uker.

Lewandowski har hatt flere store CL-kamper. Han scoret blant annet mot Barcelona i 2015, selv om katalanerne gikk videre. Se høydepunktene i videovinduet over.

Det skriver klubben på Twitter.

Han går dermed glipp av returoppgjøret hjemme mot Chelsea 18. mars. Lewandowski fastsatte sluttresultatet til 3-0 i London.

Målet var polakkens 39. denne sesongen. Han er toppscorer i mesterligaen med elleve mål denne sesongen, ett mer enn Erling Braut Haaland har. Dermed er det gode muligheter for at nordmannen topper statistikken etter at åttedelsfinalene er ferdigspilt.

Lewandowski er også toppscorer i Bundesliga med 25 mål. Her er Haaland nummer ti med ni mål.

Bayern München leder Bundesliga etter 23 av 34 runder. De har et poeng ned til RB Leipzig. Haalands Borussia Dortmund er ytterligere to poeng bak.

(©NTB)