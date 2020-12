Lewis Hamilton blir Sir Lewis

Lewis Hamilton, som etter 2020-sesongen er mestvinnende fører i Formel 1 noensinne, slås til ridder på dronning Elizabeths nyttårs-hedersliste.

Hamilton tangerte Michael Schumachers rekord på sju VM-titler, og på veien la han Schumacher bak seg på lista over førerne med flest løpsseirer. Briten er nå oppe i 95.

35-åringen sier at Black Lives Matter-kampanjen inspirerte ham til å prestere i en sesong som var sterkt preget av viruspandemien. Han knelte før løpene og brukte slagord mot rasisme.

– Det var en annen motivasjon enn før. Jeg ville komme først over mål slik at jeg kunne bruke plattformen det ga meg til å snakke mot rasisme, sa han nylig til BBC.

Hamilton er den eneste idrettspersonlighet som slås til ridder, men en rekke andre får ulike ordener som CBE, OBE og MBE.

Blant andre idrettsprofiler som hedres er de tidligere fotballspillerne Jimmy Greaves og Ron Flowers, som får hver sin MBE. De var med i Englands tropp som vant VM-gull i 1966, og det har vært en kampanje for å sørge for at alle gjenlevende medlemmer av troppen får en orden.

Andre fotballnavn, som Alan Curtis og Gillian Coulthard, får også hver sin MBE.

(©NTB)

Reklame Vikinglotto-potten vokser videre