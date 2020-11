Lewis Hamilton forbedret sin formel 1-rekord med ny seier

Lewis Hamilton virker ustoppelig mot sin sjuende VM-tittel. Han tok sin 93. rundeseier da han gikk til topps i Emilia Romagnas GP på Imola.

Det ble etter hvert en dramatisk avslutning på racet med en del avkjøringer med tolv runder igjen. Det ble samling bak "safety"-bilen som slapp bilene avgårde med fem runder igjen.

Briten Lewis Hamilton startet i nest beste startposisjon bak lagkameraten i Mercedes, finske Valtteri Bottas.

Halvveis i løpet var ledelsen oppe i 26 sekunder, men han hadde da ennå ikke hatt noe depotstopp. Et taktisk godt depotstopp gjorde at han gikk ut i klar ledelse. Han gikk nemlig inn for dekkskiftet da det var en såkalt «virtual safety-car» ute på banen etter et uhell.

