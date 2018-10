Lewis Hamilton verdensmester for femte gang

Lewis Hamilton kunne feire sin femte VM-tittel i Formel 1 etter å ha kjørt inn til fjerdeplass i Mexicos Grand Prix søndag.

Den 21-årige nederlenderen Max Verstappen vant løpet for annet år på rad i sin Red Bull, men Mercedes-stjernen Hamilton var likevel dagens mann. Nå har bare Michael Schumacher (7) flere VM-titler enn 33-åringen.

Hamilton er mester for annet år på rad og for fjerde gang på de seks årene han har kjørt for Mercedes. Han vant også som McLaren-fører i 2008. Med fem titler er han oppe ved siden av legenden Juan Manuel Fangio på delt 2.-plass bak Schumacher.

– Det er en uvirkelig følelse, og det gjør meg ydmyk. Å ta den femte tittelen slik Fangio gjorde føles surrealistisk, særlig ettersom også han gjorde det for Mercedes, sa Hamilton.

Han slet med dekkene søndag og var aldri i seierskampen foran 100.000 tilskuere.

– Tittelen ble ikke vunnet her, men med hardt arbeid gjennom mange løp, sa han.

Schumacher neste?

Han har to år igjen av kontrakten med Mercedes og kan ta igjen Schumacher om den kombinasjonen fortsetter å være like sterk. Hamilton er blitt verdensmester for den tyske stallen i 2014, 2015, 2017 og 2018.

Hamilton har vunnet ni løp denne sesongen og er oppe i 71 seirer totalt. Han dro fra tittelrival Sebastian Vettel i Ferrari med en rekke sterke løp i høst og er verdensmester med to løp igjen å kjøre.

For å holde liv i spenningen måtte Vettel vinne søndag og håpe at Hamilton ikke endte blant de sju beste. Det var for mye å håpe på. Tyskeren ble nummer to, og allerede da Verstappen krysset mållinjen var Hamilton mester.

Briten snurret noen ganger, til publikums henrykkelse, før han hoppet ut av bilen og kastet seg i armene på sine hjelpere.

Ricciardo brøt

Red Bull-bilene dominerte trening og kvalifisering, men Daniel Ricciardo hadde en elendig start fra pole position og måtte senere bryte for åttende gang denne sesongen. Verstappen omsatte derimot bilens overlegne fart i seier og henviste Vettel til 2.-plassen.

– Starten var nøkkelen, sa nederlenderen.

– Det var ingen enkel dag, men Lewis fortjener tittelen. Jeg gratulerer ham og laget hans. De har gjort en flott jobb hele året, sa Vettel.

Tyskeren vant fire VM-titler med Red Bull, men har ikke greid å ta den femte etter at han ble Ferrari-fører i 2015.

Akkurat som i fjor sikret Hamilton tittelen i Mexico. Han har en uinntakelig ledelse på 64 poeng til Vettel før løpene i Brasil og Abu Dhabi avslutter sesongen.

(©NTB)

