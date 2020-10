Ligaleder Everton fikk en brutal vekker borte mot Southampton

Carlo Ancelottis menn gikk på sesongens første tap i Premier League og virket tamme i deler av kampen.

SOUTHAMPTON - EVERTON 2-0:

Everton har vært en av de store overraskelsene i Premier League denne sesongen og før søndagens møte borte med Southampton var de blå ubeseiret.

Carlo Ancelottis menn toppet også tabellen.

TV 2-ekspert: - Jeg er sjokkert

På St. Mary' skulle imidlertid Liverpool-klubben komme brutalt ned på jorden igjen, etter den gode sesongåpningen. James Ward-Prowse og Che Adams sørget nemlig for at vertene ledet 2-0 til pause mot et tamt og svakt Everton-lag.

I TV 2-studio trodde ekspert Erik Thorstvedt knapt det han hadde sett.

- Jeg er sjokkert, positivt sjokkert over hvor gode Southampton har vært i første omgang, sa den tidligere keeperkjempen i studio.

Han var ikke like imponert over Evertons innsats.

- Passsiviteten de har vist i denne omgangen er ganske sjokkerende ,egentlig. Mye har gått på skinner for dem, nå har de en tøff dag på jobben, men det hører med. Jeg nekter å tro at Everton presterer slik i en omgang til, sa Thorstvedt.

I andre omgang ble vondt verre for gjestene da Lucas Digne fikk rødt kort etter en takling på Kyle Walker-Peters. Det endte med 2-0 til hjemmelaget.

Everton topper fortsatt tabellen med sine 13 poeng. Southampton er helt oppe på en femteplass med 10 poeng så langt denne sesongen.

Ings med to assists

27 minutter var spilt da vertene tok ledelsen. James Ward-Prowse og Danny Ings kombinerte fint etter et innkast og Ings trillet igjennom lagkompisen. Ward-Prowse avsluttet iskaldt nede i lengste hjørne, helt utakbart for Jordan Pickford.

I forkant av scoringen hadde gjestene fra Liverpool fått et par advarsler. Både Nathan Redmond og Oriol Romeu hadde hatt gode sjanser før scoringen satte.

det 34. minutt scoret hjemmelaget igjen etter nydelig angrepsspill. Ings dro seg fri og slo inn mot lengste stolpe. Der var Che Adams på plass og spissen fikk lagt ballen til rette, før han dunket den mellom beina på Pickford og i mål fra spiss vinkel.

Like etter hadde Southampton også en tredje ball i kassa, men Stuart Armstrongs scoring ble avblåst for offside.

Everton hadde ikke all verden å by på de første 45 minuttene og Ancelottis gutter virket tamme. De blå hadde kun ett skudd på mål i første omgang.

Det sto islendingen Gylfi Sigurdsson for. I det 18.minutt sendte han avgårde en dupper fra 18 meters hold, som landet på tverrliggeren. Hadde den gått i mål for gjestene, kunne kanskje kampen ha utviklet seg litt annerledes, men da dommer Kevin Friend ga sitt signal om at det var pause, sto det altså 2-0 til vertene.

Digne ble utvist

I andre omgang kom Everton litt mer til hektene, men laget slet fortsatt med å skape de helt store sjansene foran Southampton-keeper Alex McCarthy.

I andre enden av banen fortsatte Danny Ings å være farlig og i det 60. minutt var han nær ved å sette nummer tre for hjemmelaget etter et innlegg fra Ryan Bertrand.

Etter 70 minutters spill ble Everton redusert til ti mann. Lucas Digne stemplet Kyle Walker-Peters og dommer Friend fisket fram det røde kortet.

Dette er andre kamp på rad at Everton får en spiller utvist. I forrige runde ble Richarlison utvist etter en takling på Liverpools Thiago Alcantara.

Etter utvisningen ble det hele nesten en transportetappe for Southampton som kunne ro i land tre viktige poeng i møtet med ligalederen.