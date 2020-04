Ligue 1-sesongen 2019/2020 fullføres ikke

Statsministeren bekrefter at sesongen er over.

Den franske statsministeren Eduoard Philippe bekreftet under et møte tirsdag at, blant en rekke ting, så avsluttes fotballsesongen 2019/2020. Dermed blir det ikke mer Ligue 1-fotball denne sesongen.

Ligastoppen i Frankrike kommer som følge av koronasmitten, som har ført til en midlertidig stopp av flere av de største ligaene. Nå har Frankrike valgt å ikke returnere til fotballen i løpet av 2019/2020-sesongen.

Ryktene rundt stoppen i fransk fotball verserte i tiden før Philippes kunngjøring, og blant andre Mohamed Bouhafsi i RMC Sport var tidlig ute med nyheten:

- Fotballsesongen er over. Myndighetene vil i dag bekrefte at Ligue 1 og Ligue 2-sesongene er over. Det blir ikke noe mer fotball frem til august, skrev Bouhafsi på Twitter.

Også L'Équipe-journalisten Bertrand Latour meldte på sosiale medier at det er nå blitt enighet om at sesongen vil bli stoppet:

Det er ventet at man i løpet av mai-måned vil møtes for å finne ut hvordan man avslutter sesongen. Det vil da i stor grad handle om de viktigste plassene i ligaene.

Det franske fotballforbundet (LFP) skal da ta stillingen til hva man gjør med opp- og nedrykk, samt hvilke lag som kvalifiserer seg til Champions League og Europa League neste sesong.

Tirsdag kom meldingen om at UEFA ønsket at de 55 toppdivisjonene som er del av det europeiske fotballforbundet kommer med sin løsning for hvordan de ønsker at sesongen skal avsluttes innen 25. mai.

Dersom Frankrike faktisk velger å stoppe toppdivisjonen denne sesongen, blir de den andre ligaen til å gjøre så. I Nederland har man valgt å annullere ligaen, og kårer dermed ingen seriemester for sesongen 2019/2020.

I skrivende stund er det Paris Saint-Germain som leder ligaen, med én kamp mindre spilt enn Marseille og Rennes på de to neste plassene. De to første lagene i Ligue 1 går direkte til Champions Leagues gruppespill, mens tredjeplassen må gjennom kvalifisering.

Lille, som er laget på fjerdeplass, ville vanligvis ha gått direkte til Europa Leagues gruppespill for 2020/2021-sesongen.

Nimes, Amiens og Toulouse er de tre lagene nederst på tabellen. I Amiens spiller den norske landslagsbacken Haitam Aleesami, mens Ruben Gabrielsen har kontrakt i Toulouse.