Lihaugs sjokkbeskjed: Tittelkampen avlyst

Tim-Robin Lihaugs tittelkamp er avlyst på grunn av at motstanderen er for gammel.

(Bergensavisen): Etter planen skulle Sotra-strilen bokse mot argentinske Ruben Eduardo Acosta (41) i Grieghallen 26. oktober.

Nå er kampen avlyst på grunn av at argentineren er for gammel. Den øvre aldersgrensen for å gå en proffkamp i Norge er 40 år. Acosta er 41 år, og søknaden om en dispensasjon er avvist, melder TV2.no.

Les også: Proffdebuterte sammen i en finsk gymsal. Nå venter 2000 tilskuere duoen (Nettavisen Pluss)

– Problemet var Acosta. Han fikk ikke dispensasjon til å bokse her i Norge. Det lar seg ikke gjøre. Da jeg fikk høre det, gikk alt i svart. Det er tross alt bare en uke til. Det var ikke gøy. Men dette er min kamp. Ting blir flyttet. IBA er fast bestemt på at jeg er førsteutfordrer. Det er fint å høre. Det ordner seg, men det blir utsatt, sier Lihaug til TV-kanalen.

Da Cecilia Brækhus møtte Mikaela Laurén til proffkamp i Melsomvik i 2017, fikk arrangøren dispensasjon til å holde kampen selv om Laurén var fylt 41 år. Det skjer altså ikke denne gang.

– Jeg kan bekrefte de i forrige uke fikk avslag på en søknad om dispensasjon, sier en ordknapp Morten Justad Johnsen til BA.

Han er leder i Godkjenningsnemnden, en nemnd i Kulturdepartementet som behandler søknader om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Ny kamp neste år

Sotra-bokseren fikk den nedslående nyheten tirsdag.

– Jeg er selvsagt veldig skuffet over at kampen ble avlyst, men heldigvis ordnet det seg raskt. Det er klart at det blir kamp 7. mars neste år, så det er jeg veldig glad for, og jeg ser fremover, sier Lihaug til BA

Han forteller at IBA er klar på at han skal få muligheten til å vinne IBAs VM-tittel 7. mars 2020. Stevnet vil bli holdt i Grieghallen som planlagt.

– De skal finne en motstander under 40 som er kvalifisert, sier Lihaug.

– Får refundert billettpengene

Det har ikke lyktes BA å komme i kontakt med arrangøren av stevnet onsdag, men ifølge Lihaug trenger ikke de som allerede hadde kjøpt billetter til stevnet 26. oktober å bekymre seg.

– De kan bruke billettene til stevnet 7. mars neste år, eller de kan få refundert pengene om det ikke passer, sier bokseren.

Det har ikke lyktes BA å komme i kontakt med arrangør 5000 Bergen.

Etter to intense treningsmåneder, er Lihaug egentlig kampklar. Nå må han gjøre om på treningshverdagen.

– Nå blir det noen måneder med roligere trening, før vi begynner en ny oppkjøring fra 1. januar. Det var selvsagt veldig tøft å få beskjed om at kampen ble avlyst, da gikk det i svart, men nå ser jeg fremover, sier Lihaug.

Les flere saker fra Bergensavisen her.