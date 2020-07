Liland med klar o-seier i Lundanes' fravær

Førsteårssenior Lukas Liland fra Nydalen tok en overlegen seier på lørdagens etappe i Fjord-o i orientering. Svenske Helena Karlsson vant kvinneklassen.

– Det gikk veldig bra. Det var stabilt teknisk og bra fysisk, sa Liland etter å ha slått toer Thomas Natvig Årstad med 3.46 minutter i Førde.

– De to første løpene hadde jeg perioder med veldig god orientering, mens andre deler ødela for totalen. I dag var det jevnt over bra.

Olav Lundanes vant de to første etappene i Naustdal, men han måtte hvile lørdag som følge av en smell han pådro seg i første løp. Han regner med å være tilbake søndag.

– Det hadde vært moro om både han og Audun Heimdal hadde vært med, sa Liland. Heimdal har vært syk denne uken.

Karlsson slo Halden-løper Svetlana Mironova med 36 sekunder i kvinneklassen, mens Hanne Sandstad på 3.-plass var beste norske løper. Karlsson mistet de to første etappene grunnet karantene.

Juniorklassene ble vunnet av Isak Jonsson, Lene Berg Hanssen, Mats Lindaas og Kristin Melby Jacobsen.

Fjord-o avsluttes søndag med mellomdistanse.

