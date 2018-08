Lillebror Riise klar for Sogndal

Bjørn Helge Riise fortsetter karrieren i Sogndal etter at han onsdag avsluttet kontrakten med Aalesund.

35-åringen, som ikke fikk fornyet avtalen med Aalesund, har kun spilt to kamper fra start for sunnmøringene som topper 1. divisjon etter 18 serierunder.

Onsdag ble det kjent at Riise avsluttet kontrakten med AaFK. Samme dag ble avtalen med Sogndal signert.

– Vi fikk vite at Bjørn Helge kunne bli ledig på markedet, og valgte å sjekke muligheten for å hente han til Sogndal. Vi er veldig glade for at han blir med oss ut 2018, sier sportslig leder i klubben Håvard Flo til sogndalfotball.no.

Riises gamle klubb Aalesund topper 1. divisjon og kjemper om opprykk til Eliteserien. Også 35-åringens nye klubb Sogndal er med i kampen om opprykk. Laget ligger på fjerdeplass og er seks poeng bak tabelltoppen.

På overgangsvinduets siste dag hentet Sogndal også Trond Olsen fra eliteserieklubben Bodø/Glimt. Den fotrappe kantspilleren har skrevet under en avtale som varer ut 2019-sesongen. Veteranen spilte 283 kamper for Glimt, men den siste tiden var han ute i kulden.

(©NTB)

Mest sett siste uken