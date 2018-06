Lillehammer på god vei mot NM-finale

Lillehammer kan bli klare for NM-finale i ishockey til torsdag, etter at de tirsdag vant sin tredje strake kamp i semifinalen mot Sparta Sarpsborg.

Lillehammer ledet 2-0 i kamper i NM-semifinalen der det skal spilles best av sju. Dermed var det nesten «vinn eller forsvinn» for Østfold-laget hjemme mot Mjøs-laget i den tredje semifinalekampen. Men det var Lillehammer som gikk seirende ut av oppgjøret i Sparta Amfi, det endte 3-5 til gjestene.

Da Jacob Lundell Noer sendte bortelaget i føringen drøye sju minutter ut i den første perioden virket veien til en finalebillett lang for Sparta Sarpsborg.

Lillehammer var det førende laget gjennom de første 20 effektive minuttene, men det ble med Noers ene mål i perioden.

Tre sene mål

Det virket som annen periode skulle forløpe målløs, men i løpet av periodens fem siste minutter fant pucken veien til nettet tre ganger.

Først økte Lillehammer ledelsen ved Stephan Joseph Vigier etter at Patrick Ulriksen hadde sendt pucken over hodene til Sparta-spillerne. Pucken landet foran skøytene til Vigier som gjorde Lillehammers andre mål.

Minuttet senere sørget Andre Bovim for spenning i kampen da han satte inn 1-2, men kun tre og et halvt minutt senere ledet Lillehammer igjen med to mål. Lillehammer utnyttet sitt overtallsspill og økte til 1-3 ved Nick Dineen.

Tredje strake

Det ble stille i Sparta Amfi da Emil Nyhus økte Lillehammers ledelse til 1-4 bare tre minutter ut i siste periode. Sparta tok etter hvert ut keeperen og fikk redusering med ti minutter igjen på klokka. Tomm Kristiansen satte inn 2-4.

Sparta fortsatte å presse på for en ny scoring. Lillehammer sto imot, men to minutter og to sekunder før full tid var pucken sist innom Niklas Roest før den lå i Lillehammer-målet. 3-4.

Da Lillehammer satte pucken i tomt bur 22 sekunder senere var håpet over for hjemmelaget. Da sluttsignalet gikk i Sparta Amfi var det klart at det ble borteseier i Østfold. Lillehammer tok sin tredje strake seier mot Sparta i semifinalen – det endte 3–5.

Vinn eller forsvinn

Om ikke tirsdagens kamp var «vinn eller forsvinn» for Sparta blir det nettopp det førstkommende torsdag i Lillehammer. Med tap er det snipp, snapp, snute for Østfold-laget, mens Lillehammer blir klare for NM-finale.

Vinneren av semifinalen mellom Sparta og Lillehammer møter vinneren av den andre semifinalen, enten Storhamar eller Frisk Asker. I det oppgjøret står det 2-1 i kamper til Storhamar før onsdagens kamp.

Det spilles best av sju kamper i semifinalen.

(©NTB)

Mest sett siste uken