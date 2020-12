Lillehammer vendte til seier mot Stavanger – Storhamar klatret

Brady Brassard scoret to ganger og sendte Stavanger på kurs mot seier i eliteserien ishockey, men Lillehammer utlignet til 2-2 og vant senere på straffeslag.

Den hjemvendte tidligere NHL-proffen Andreas Martinsen scoret 2-2 målet som berget spilleforlengning for Lillehammer drøyt fem minutter før slutt.

I forlengningen ble det ingen scoringer, og dermed måtte oppgjøret avgjøres på straffeslag. Der scoret Lillehammer tre ganger mot Stavangers to. Ben Holmstrom satte den avgjørende straffen for gjestene.

Austin Cangelosi hadde sendt Lillehammer i føringen allerede etter tre minutter, men Brassard snudde kampen med mål etter fem og 38 minutter. Deretter utlignet Martinsen.

Stavanger har tapt de to siste kampene etter å ha vunnet åtte på rad. Lillehammer-seieren gjør at laget holder 4.-plassen i ligaen, ett poeng foran nettopp Stavanger.

Kontrollert for Storhamar

Storhamar klatret til 2.-plass på tabellen med 5-1-seier over tabelljumbo Narvik på borteis. Det tok imidlertid lang tid før Hamar-laget klarte å ta ledelsen i nord.

1-0-scoringen kom ved Ole Einar Engeland Andersen først midtveis i annen periode, men så kom «ketsjupeffekten». Storhamar scoret hele fire ganger i perioden og ledet 4-0.

Kåre Benjamin Byrkjeland reduserte for Narvik fem minutter ut i tredje periode, men det hjalp lite. To minutter senere fastsatte Mikael Zettergren sluttresultatet til 5-1.

Frisk Asker topper tabellen med 43 poeng fra 17 kamper. Storhamar (18 kamper) har 38 poeng, mens Vålerenga (17) følger to poeng bak dem.

Stjernesmell

Også Grüner, som ligger to poeng foran Narvik, fikk en tøff hjemmekamp da Stjernen var på besøk lørdag. Det ble tent et håp hos hjemmelaget da Per Erik Gustav Lindhagen reduserte til 2-3 etter 32 minutter, men derfra og ut ble det vrient.

Travis Brown økte til 4-2 for Stjernen bare 39 sekunder senere, og halvannet minutt etter dét igjen satt 5-2 i buret fra Artur Niskakangas.

6-2 kom ved Andrew O'Brien etter 52 minutter. Det endte 3-6 etter at Rolf Thomas Bendixen Aastad reduserte fem minutter før slutt.

