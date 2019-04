Lillestrøm har et gedigent bortebanekompleks. Nå har romerikingene tatt grep for å ta flere poeng på fremmed gress.

NADDERUD STADION: - Vi har tatt det opp i vinter. Vi må skjerpe oss og bli bedre på bortebane.

Det sier Thomas Lehne Olsen til Nettavisen etter at nok en bortekamp i Eliteserien endte uten LSK-seier (1-1 mot Stabæk).

Og det begynner å bli et problem.

De siste sesongene har Lillestrøm slitt i bunnen av tabellen og unngått nedrykk med et nødskrik flere ganger. Så sent som sist sesong ble plassen reddet i siste serierunde.

Svake prestasjoner på bortebane må ta mye av skylden. Der er Lillestrøm nemlig aller verst i klassen.

- For dårlig

Hvis man går tilbake de siste fire sesongene og ser på lagene som ikke har rykket ned til Obos-ligaen i samme periode, er det grusom lesning for de som er glade i de gule og svarte fra Romerike.

Lillestrøm er det desidert verste bortelaget i Eliteserien de siste fire årene, og totalt er det kun blitt 11 seire på 60 bortekamper.

- Det er for dårlig, innrømmer Lehne Olsen når han hører tallene.

Siden 2013 har Lillestrøm bare vunnet tre bortekamper hver sesong, men i fjor pekte pilen ytterligere nedover da LSK kun vant to av sine 15 kamper på fremmed gress.

Lillestrøm-trener Jørgen Lennartsson bekrefter at den grelle borteformen har vært et tema før sesongstart.

- Vi har snakket mye i gruppa om hva vi kan gjøre for å bli bedre på bortebane. Det handler om mange ting, som formasjon, mentalitet, logistikk, mange ulike ting. Det er veldig viktig for oss å ta flere poeng på bortebane, sier han til Nettavisen.

Lennartsson har for lengst tatt grep for å gjøre laget vanskeligere å slå når man spiller på andre baner enn Åråsen.

I vinter har han i flere kamper drillet inn en alternativ 4-3-3/4-5-1-formasjon for å være mindre sårbare i kamper der motstanderen ventes å dominere eller spiller med tre sentralt på midtbanen, og særlig på kunstgress der LSK har slitt fælt.

- Det har gått bra i to kamper, mot Molde (1-1) og Djurgården (1-1), men litt mindre bra mot Vålerenga (4-4), påpeker han.

Han tror ikke den dårlige bortestatistikken til kanarifugla skyldes at det blir flere og flere kunstgressbaner i Eliteserien. Åråsen har som kjent fortsatt en gressbane.

ÅPNET MED UAVGJORT: Thomas Lehne Olsen under eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm på Nadderud Stadion. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Noen baner er ekstremt hurtige

Men Lennartsson innrømmer at det på visse bortebaner blir ekstra utfordrende for dagens LSK-stall.

- Noen av kunstgressbanene i Norge er ekstremt hurtige, som Intility og Marienlyst. Vi har en del spillere med egenskaper som er mer fremtredende på naturgress, men dette har vært et tema vi har forsøkt å endre før sesongen. Vi håper å klare det, sier den svenske LSK-treneren.

Lillestrøm har ikke rykket ned fra Norges øverste divisjon siden de rykket opp i 1975, noe som gjør LSK til det lengstlevende laget i norsk toppfotballs historie.

Thomas Lehne Olsen er trygg på at gultrøyene får orden på borteformen og tar et steg vekk fra nedrykksstriden i år.

- Jeg er trygg på at den troppen her og det laget her tar flere bortepoeng i år. Vi har et veldig slagkraftig lag i år, og på en god dag kan vi slå hvem som helst, sier han.

Bortestatistikk Lillestrøm de siste seks sesongene:

2018: 2 borteseire / 15 bortekamper

2017: 3/15

2016: 3/15

2015: 3/15

2014: 3/15

2013: 3/15

Bortestatistikk Eliteserien de siste fire sesongene:

RBK: 36 borteseire på 60 bortekamper

Molde: 26/60

Haugesund: 20/60

Odd: 20/60

VIF: 19/60

Godset: 16/60

Stabæk: 15/60

Sarpsborg 08: 15/60

Tromsø: 13/60

Lillestrøm: 11/60

*Dette er kun de lagene som har spilt i Eliteserien uten å rykke ned i perioden.

Nå fortsetter Lillestrøm sesongen med hjemmekamp mot Ranheim søndag kveld. Trønderne fikk en elendig start på sesongen med hjemmetap mot Tromsø.