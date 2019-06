Lillestrøm tapte mot Viking etter tidlig utvisning

På søndag var det full rulle i Eliteserien igjen, og heller ikke denne gangen forløp runden uten dramatikk.

LILLESTRØM - VIKING 0-2

Det ble tungt for Lillestrøm på Åråsen søndag, som måtte spille brorparten av oppgjøret mot Viking med én mann mindre.

I kampen mellom Lillestrøm og Viking på søndag dro hoveddommer Dag Vidar Hafsås opp det røde kortet bare tolv minutter ut i oppgjøret da Lillestrøms Sheriff Sinyan satt inn en kontant takling på Tommy Høiland, noe ekspertene I TV2-studioet synes var fryktelig strengt.

- Du kan ikke gi rødt kort på den! Har du sett på maken. Gir et rødt kort etter 12 minutter spilt, snakk om å ødelegge kampen for Lillestrøm? Han kan jo ikke si at han ikke er i tvil om den situasjonen heller, sa Jesper Mathisen umiddelbart etter situasjonen.

FORTVILER: Sheriff Sinyan reagerer med vantro da det røde kortet kommer opp av lomma. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

TV2-eksperten fikk medhold av Erik Huseklepp, som ikke mente at situasjonen engang kvalifiserte til frispark.

- Jeg synes nesten ikke det er frispark engang. Høiland stanger jo inn i Lillestrøm-spilleren, det er en forferdelig avgjørelse, la Erik Huseklepp til.

Heller ikke Svein-Erik Edvartsen var spesielt imponert over Hafsaas avgjørelse.

- Helt feil rødt kort for å frata åpenbar målsjanse. For det første synes jeg ikke dette er frispark og selv om det blåses blir det uansett feil med rødt pga at dette viktige kriteriet ikke er oppfylt: Avstanden mellom der forseelsen skjedde og målet, forklarte den tidligere toppdommeren på Twitter.

Avgjørelsen førte til massive protester fra Lillestrøm-spillerne, og og temperaturen var såpass at Aleksander Melgalvis pådro seg det gule kortet- bare minutter etter han var byttet ut av oppgjøret.

Selv var Tommy Høiland klar på at han ble felt i situasjonen.

- Jeg får en litt lang touch, og så må han ta meg ned. Du ser jo det, svarte Høiland kontant på spørsmål om det virkelig var en nedrivning fra Lillestrøm-spilleren.

Lillestrøms Fredrik Krogstad kunne ikke vært mer uenig med sin motspiller.

- Det koker litt i toppen nå, så jeg skal ikke mene for mye, men vi mener jo dette ikke er rødt kort. Høiland er en tergekopp, og det er selvfølgelig irriterende når dommeren er med på det, sa en tydelig oppgitt Krogstad i pausen.

Kunstmål før hvilen

Resten av omgangen handlet det mye om et dyptliggende Lillestrøm-lag som kjempet hardt for hver ball, og et bortelag som forsøkte å finne åpningene som bød seg.

Den fant de også minuttet før pause, fra et hjørnespark.

Ballen ble slått litt ut i feltet, og Thorstvedt klarte på imponerende vis å lime ballen i vinkelen fra en vanskelig posisjon.

Målet så ut til å vekke Lillestrøm, som gikk rett i angrep. Også her var det hjørnespark som skapte mulighetene, men Viking hadde marginene med seg og holdt ut til hvilen.

Dødballene ble avgjørende

Etter hvilen var det et tent hjemmelag som kom sparket i gang kampens andre omgang, men etter bare noen minutter måtte Lehne Olsen bæres av banen på båre, etter det som så ut som en veldig vond landing etter en hodeduell.

Inn kom Ebiye Moses, som presenterte seg med å sende avgårde et skudd retning Viking-målet, men Austbø hadde få problemer med å holde det skuddet i klypene.

Etter 65 minutter var Vikings Samuel Fridjónsson nære å doble bortelagets ledelse, men Lillestrøms sisteskanse vartet opp med en praktredning og fikk akkurat dyttet forsøket over til hjørnespark.

Etter 70 minutter fikk Kristoffer Ødemarksbakken en eventyrlig sjanse til å utligne for LSK, etter litt klabb og babb i feltet etter et hjørnespark. Dessverre for hjemmefansen ble spilleren forstyrret akkurat nok til å sende ballen over mål.

Lillestrøm forsøkte stadig å etablere seg høyt i banen, men det ble etterhvert tydelig at hjemmelaget var en spiller fattigere.

Etter 77 minutter satt bortelaget den berømte spikeren i kista, og igjen var det hjørnespark det skjedde på.

Viljar Vevatne fikk gå opp helt umarkert i Lillestrøm-boksen, og stanget kontrollert inn bortelagets andre mål fra kloss hold. Stort mer skjedde heller ikke denne søndagen på Åråsen, selv om hjemmelaget yppet seg ved et par anledninger mot tampen av oppgjøret.

Det var dog bortelaget som var nærmest å øke ledelsen, etter det som må ha vært en svært krevende omgang for Lillestrøm.