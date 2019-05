Lillestrøm ydmyket erkerival Vålerenga

Det startet med en keepertabbe fra Adam Larsen Kwarasey. Så ble vondt bare verre for Vålerenga hjemme mot erkerivalen.

VÅLERENGA - LILLESTRØM 0-3:

OSLO (Nettavisen): Lillestrøm slo erkerival Vålerenga lørdag ettermiddag.

To mål av Thomas Lehne Olsen og ett av Tobias Salquist sørget for at det ble en meget komfortabel seier til gjestene på Intility Arena i hovedstaden.

- Helt merkelig



Bortelaget tok ledelsen etter 15 minutters spill da Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey på uforståelig vis ga en retur som Lehne Olsen puttet i kassa.

- En forferdelig retur. Jeg kan ikke se at ballen flakker eller flikker, heller. Han bare dytter den rett ut i farlig område, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Ekspert Tor Ole Skullerud trodde heller ikke sine egne øyne.

- Der skal Larsen Kwarasey ha full kontroll. Det er helt merkelig at han ikke klarer å utføre dette bedre, sa eksperten om Vålerenga uheldige burvokter.

Larsen Kwarasey selv tok det hele med en oppgitt mine.

TABBE: Adam Larsen Kwarasey i første omgang. Foto: Skjermdump (Eurosport)

- Det er sånn som skjer, det er en del av spillet. Det er en rørelse i ballen, den kommer litt tilbake. Da blir det en dårlig retur, forklarte keeperen til Eurosport.

Scoringen etter 15 minutter var den eneste i første omgang, men etter pause sørget Lehne Olsen for å doble ledelsen, før Salquist langt på vei avgjorde den.

Vondt ble verre for Vålerenga da Fitim Azemi mot slutten av kampen fikk sitt andre gule kort og måtte tusle av banen. Vertene måtte avslutte med ti mann.

Keepertabbe



Magnus Lekven satte tonen fra start da han etter kun noen få sekunder sendte i veien et skudd fra distanse. Ballen datt imidlertid ned like bak Lillestrøm-målet.

Det var vertene som var friskest innledningsvis og kom til de største mulighetene. Kampen var ellers tøff, tett og spekket av steinharde taklinger. Dommer Svein Odvar Moen så imidlertid ut til å ha lagt linja meget høyt og tillot mye i Oslo.

Etter ti minutters spill valgte dommeren å benytte seg av fordelsparagrafen da Aron Dønnum ble klippet ned av Tobias Salquist og det ga vertene en god overgang.

Chidera Ejuke slapp ballen ut til Efrain Juarez og han kom i god innleggsposisjon. Inne foran mål hadde Dønnum løpt seg fri, men innlegget stoppet i Simen Rafn.

Kort tid etter var Fitim Azemi nær ved å sende hjemmelaget i ledelsen. Han ble spilt gjennom med en chip, fikk en tå på ballen, men satte den over mål.

Lillestrøm hadde svært lite å by på det første kvarteret, men så, i det 15. minutt sendte Daniel Gustafsson i vei et skudd fra distanse. VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey burde hatt full kontroll, men slo i stedet ballen ut i farlig rom. Der kom Thomas Lehne Olsen løpende og LSK-spissen kunne rulle ballen i det tomme buret.

Dønnum byttet ut



Vålerenga, som hadde styrt kampen fram til scoringen, måtte nå jakte en utligning. Etter 20 minutter fikk Mathias Vilhjalmsson en god mulighet da Azemi headet på tvers mot makkeren inne i feltet, men islendingen bommet på avslutningen.

Like etter fikk Dønnum to muligheter etter forarbeid av Ejuke. Det første skuddet gikk i LSK-blokka, mens forsøk nummer to ble reddet av gjestenes burvokter.

Ti minutter senere fikk Vilhjalmsson en ny god mulighet for vertene da han forsøkte seg fra skrått hold. Det var trykk i skuddet, men Marko Maric fikk dyttet unna.

Aron Dønnum var tidvis frisk for Vålerenga i første omgang, men fikk seg også flere saftige smeller, og etter 35 minutter måtte han tusle av banen. Bård Finne kom inn.

Vålerenga holdt trykket oppe de siste ti minuttene og hadde initiativet mot erkerivalen. Foran mål ville det seg imidlertid ikke helt for osloklubben.

Ved pause sto det dermed 1-0 til gjestene fra Romerike.

Lehne Olsen igjen



I andre omgang endret kampen på mange måter karakter. Plutselig var det Lillestrøm som var det beste laget ute på Intility-matta og tok et grep om kampen.

Vålerenga virket plutselig bleke og mistet ballen gang på gang i farlig sone, noe som førte til at gjestene kunne kontre ved en meget god Thomas Lehne Olsen.

Etter 61 minutter var det Kristoffer Ødemarksbakken som ble spilt opp i en overgang. Det var store rom motsatt og Juarez så seg nødt til å stoppe LSK-spilleren. Mexicaneren fikk gult kort og gjestene fikk frispark i en brukbar posisjon.

Frisparket ble lempet inn i boksen og Salquist vant en duell og fikk gitt videre til Lehne Olsen. Spissen nølte aldri da han fikk muligheten til å sette sitt andre.

Dermed var Lillestrøm oppe i en tomålsledelse med snau halvtime igjen.

Rødt kort



Vålerenga var i trøbbel, men ropte på straffe da Bård Finne gikk i bakken bare noen minutter etter LSKs andre scoring. Dommer Moen sa kontant nei til det.

I stedet skulle Lillestrøm få det tredje. Arnor Smarason fant Daniel Pedersen med en dødball og han fikk sendt ballen videre mot Salquist ved bakerste stolpe. Fra meget spiss vinkel fikk dansken lurt ballen forbi Adam Larsen Kwarasey og i nettet.

Vondt ble verre for vertene da Azemi mot slutten av kampen fikk sitt andre gule kort og måtte tusle i garderoben. VIF måtte avslutte med ti mann på banen.

Lillestrøm var faktisk nærmere en fjerde scoring enn Vålerenga var en redusering og slik sett var det ikke ufortjent at gjestene fikk med seg alle poengene.