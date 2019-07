Lillestrøm anker bot for forsinkelse

Lillestrøm ble ilagt 30.000 kroner i bot for å ha kommet for sent til eliteseriekampen mot Mjøndalen 16. mai. Nå har klubben valgt å anke boten.

Det kommer fram på klubbens nettsted fredag morgen.

– Vi stiller oss uforstående til at doms- og sanksjonsutvalget i NFF velger å ilegge oss en bot på 30.000 kroner og er skuffet over at det ikke ble tatt hensyn til vår redegjørelse for hvorfor vi dessverre ble kraftig forsinket til kampen, skriver klubben.

Flere Mjøndalen-spillere også forsinket

Forsinkelsen medførte at kampstart ble utsatt med 45 minutter.

– To trafikkuhell på veien skapte en helt ekstrem trafikkork, noe som førte til at også flere Mjøndalen-spillere bosatt i Oslo og den ene assistentdommeren kom for sent til arenaen, fortsetter gultrøyene.

Sports- og administrasjonssjef i Mjøndalen, Kenneth Karlsen, bekrefter i en sms til Nettavisen at det var tre eller fire Mjøndalen-spillere som ble forsinket til oppgjøret.

- Jeg husker ikke nøyaktig hvilke spillere det gjaldt, men det var de som kom fra Oslo. Jeg mener å huske at de var på plass før Lillestrøms spillerbuss, men husker ikke nøyaktig tidspunkt, skriver Karlsen i en sms til Nettavisen.

Torsdag skrev Nettavisen at Lillestrøm vurderte å anke avgjørelsen, noe som ble bekreftet fredag. Lillestrøm mener seg urettferdig behandlet av doms- og sanksjonsutvalget, som valgte å øke botens størrelse fra 20.000 kroner til 30.000 kroner.

- Vi mener at vi igjen blir straffa hardt, og at en irettesettelse hadde vært en passende straff i dette tilfellet, uttalte Lauritsen til Nettavisen.

- Skal vi sitte på et gatekjøkken?

Doms- og sanksjonsutvalget skal ha lagt ekstra vekt på at Lillestrøm var ærlige på at de dro for sent fra Åråsen, men poengterer i sin anke at dette er vanlig praksis blant lagene på østlandet:

«Vi registrerer at bestemmelsen står der, men den praktiseres ikke.

Det er ingen praksis for at eliteserielag på Østlandet møter på kampstedet tre timer før kampstart når de reiser med buss. Som vedlegg 4 til de samme turneringsbestemmelsene viser, er det utviklet en fast mal for avvikling av eliteseriekamper, og i den samme malen forutsettes det at lagene ankommer halvannen time før kampstart – noe alle eliteserielag forholder seg til.

Vi har arrangert eliteseriekamper på Åråsen i snart 45 år, og vi kan ikke huske at bortelaget noen gang har møtt opp tre timer før kampstart. Det er også et spørsmål om hvordan bortelaget skulle ha vært tatt imot, hvilke fasiliteter det hadde krav på osv. Vi vil påstå at det ville vært upraktisk ikke bare for LSK, men også for MIF, dersom vi hadde ankommet Consto Arena kl. 15:00. Hvor skulle vi ha gjort av oss de neste timene. Skulle vi ha sittet i bussen eller i garderoben, ev. på nærmeste gatekjøkken?»

Les hele anken her.

POENGDELING: Selve oppgjøret mellom Mjøndalen og Lillestrøm endte 2-2. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Videre skriver Lillestrøm at de forholdt seg til den praksisen de har forstått praktiseres av alle andre lag på østlandet hver helg, og at hvis det er slik at de nå skal motta en bot for å ha vært i Mjøndalen klokken 15.00 på kampdagen - er det en rekke andre eliteserielag som også må sanksjoneres hver eneste helg.

Lillestrøm understreker at anken ikke kun er på hensyn av klubben, men også andre eliteserieklubber. De ønsker en avklaring på hvilke forventninger som legges til grunn av NFF.

Kampen endte for øvrig 2-2.

