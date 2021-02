Lillestrøm har tilbudt kontrakt til midtstopper: - Det må passe meg og min familie

Lillestrøm fortsetter jakten på forsterkninger før comebacket i Eliteserien.

Etter signeringene av Gjermund Åsen, Igoh Ogbu, Kent Håvard Eriksen og Alex Craninx i vinterens overgangsvindu, begynner Lillestrøm å nærme seg en slagkraftig spillerstall før Eliteserien i 2021. Kanarifuglene fra Åråsen har vært tydelige på at de skulle forsterke laget før kommende sesong, men fremdeles mangler de noen brikker før de kan si seg fornøyde.

I forsvarsleddet ønsker tydeligvis trenerteamet med Geir Bakke og Petter Myhre i spissen å forsterke ytterligere. Ifølge opplysninger fra flere uavhengige kilder til Nettavisen, har LSK nå tilbudt en kontrakt til den svenske midtstopperen Mikael Dyrestam.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson, lanserte nylig Dyrestam som en spiller Lillestrøm burde forsøke å hente i kanalens podkast «Indre Bane». Nå kan det se ut til at sportssjef Simon Mesfin har tatt eksperten på ordet.

Varsler snarlig avgjørelse

29-år gamle Dyrestam spilte 14 kamper for Sarpsborg 08 forrige sesong og skal også være ønsket med videre der, men tirsdag kunne Nettavisen avsløre at klubben er i ferd med å signere fransk-ivorianske Ben Karamoko. Midtstopperen gjennomfører tirsdag den medisinske testen før han kan signere for Mikael Stahre sitt mannskap.

Det er ikke dermed sagt at det er utelukket at Dyrestam kan fortsette i Sarpsborg. Svensken skal etter det Nettavisen forstår også være ønsket der, i tillegg til klubber i Sverige. Svenske Expressen har tidligere rapportert at Dyrestam vurderer et tilbud fra Odd.

- Jeg kommer til å ta en avgjørelse om hvor jeg fortsetter karrieren i løpet av få dager. Jeg samler litt informasjon før jeg tar beslutningen, sier Dyrestam til Nettavisen på telefon fra Sverige.

29-åringen befinner seg for øyeblikket i hjemlandet og er tydelig på at hans neste destinasjon også må passe godt for familien.

- Det er litt strengere regler i Norge nå med tanke på pandemien. Man kan for eksempel ikke reise fritt over grensen for besøk. Det må også passe med barnehage og jobb for min familie.

- Hva kan du si om tilbudet du har mottatt fra LSK?

- Jeg ønsker ikke å kommentere på konkrete klubber akkurat nå. Jeg skal bestemme meg snart om det blir i Norge eller Sverige, sier han videre.

LSKs sportssjef Simon Mesfin har ikke besvart Nettavisen henvendelser til denne saken.

Innreiseregler gjør det vanskelig

Flere norske klubber er på jakt etter forsterkninger før 2021-sesongen. Klubbene opplever i disse dager utfordringer med å hente utenlandske spillere som har tilhold i land utenfor Norges grenser.

I tilfellene Dyrestam og Karamoko er begge spillerne registrert i Norge fra før da de har tilhørt norske klubber og de kan dermed komme inn i landet uten å bli stoppet på grensen. De må kun gjennomføre karantenetiden før de kan trene og delta med eventuell ny klubb i Norge. Det gjør at spillerne er attraktive for Eliteserie-klubber i dagens overgangsmarked.

Slik situasjonen er i dag kan ikke utenlandske spillere som ikke allerede er registrert i Norge slippe inn i landet. Derfor må eventuelle overganger av denne typen foreløpig legges på is frem til regjeringen igjen åpner grensene for utenlandske borgere.

Aalesund befinner seg i en slik situasjon etter at det mandag ble bekreftet at klubben er enig med Hammarby om en overgang for David Fällman. Svensken er enig med OBOS-ligaklubben om en treårskontrakt, men retningslinjene som følge av koronapandemien har ført til at Fällman ennå ikke har kunnet reise til Aalesund for å få undertegnet kontrakten.

