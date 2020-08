Lillestrøm med etterlengtet seier i Obos-ligaen

Kanarifuglene kjempet til seg alle poengene i møte med KFUM i Oslo.

KFUM - LILLESTRØM 1-2:

Etter tre tap og to uavgjort på de fem siste kampene i Obos-ligaen trengte Lillestrøm en seier borte mot KFUM tirsdag, for å ikke miste helt kontakt med toppen.

Kanarifuglene sto med kun åtte poeng etter sju kamper før tirsdagens møte i Oslo, og Geir Bakkes menn er allerede langt bak Tromsø, som har fått en knallstart.

Revansj etter ekspertslakt

Den svake ligastarten fikk ekspertene Joachim Jonsson og Jesper Mathisen til å reagere. Til Nettavisen ga de vikenlaget stryk i forkant av møtet med KFUM:

- En katastrofal start for LSK. Det må være flaut og pinlig å gjøre det så dårlig i OBOS-ligaen for en så stor og stolt klubb som Lillestrøm. De rykket ned som de gjorde i fjor, og da forventet jeg at 2020 skulle bli en sesong som ble kronet med et direkte opprykk, men nå begynner jo det å se veldig skummelt ut, sa Mathisen.

Mot osloklubben kom imidlertid en etterlengtet trepoenger etter mål av Daniel Gustafsson og Simen Rafn. Alagie Sanyang scoret målet for vertene.

Seieren tirsdag betyr at Lillestrøm nå er oppe i 11 poeng, noe som holder til en åttendeplass etter åtte kamper. Det er fortsatt 13 poeng bak Tromsø på topp, men opp til Ranheim på andreplass er det sju poeng å hente inn for Lillestrøm.

Bakke: - Det blir for mye fjas

LSK-trener Geir Bakke var en lettet mann etter kampslutt.

- Det er godt. Vi visste at det kom til å bli tøft her i dag. Det er en krevende bane og Kåffa har et godt grunnspill. De driver godt og det er et tungt lag å møte her på Ekeberg, sier Bakke til Eurosport.

- Det er godt at vi kommer tilbake, men så synes jeg at vi stressa for mye i andre omgang i perioder der, men vi kan punktere også, Gustafsson har en stor sjanse som keeperen redder fint, men normalt seter han den og da hadde det vært 3-1 og ferdig. Men vi vinner, og vi vinner på en slitedag og det e deilig, sier LSK-treneren videre.

Han føler dte har blitt for mye utenomsportslig fokus den siste tiden.

- Alltid godt å få seiere, men når man føler at man har vært litt nede, det blir mye prat og snakk om følelser og det blir så mye fjas. Vi må ut å spille fotball og få ut besteutgaven av oss selv, men vi så stressa ut nå på 2-1, vi må håndtere og være i alle mulige scenarioer og der har vi litt å gå på.

Tapet til tross, KFUM holder seg fortsatt foran tirsdagens motstander på tabellen i Obos-ligaen med sine 12 poeng og en sjuendeplass.

Dette var KFUMs første hjemmetap denne sesongen i ligaen.

Tidlig ledelse

Det var vertene fra Oslo som tok ledelsen etter rundt 16 minutters spill. Juba Moula vant ballen på midtbane og spilte fram til Alagie Sanyang. Han nølte ikke og satte ballen mellom beina på en LSK-forsvarer og ned i lengste hjørne bak keeper.

Fem minutter før pause slo imidlertid Lillestrøm tilbake. Daniel Gustafsson fikk ballen inne i feltet, vendte opp og klemte kula ned i hjørnet. Scoringen kom etter et godt angrep fra gjestene og Alexander Melgalvis var nest sist på ballen.

Det sto 1-1 etter de første 45 minuttene og innledningsvis i ande omgang hadde begge lag gode muligheter til å ta ledelsen i kampen. Først etter 65 minutter skulle det lykkes og det var Lillestrøms Simen Rafn som fant nettmaskene.

Rafn og Gustafsson kombinerte fint mot et litt passivt KFUM og Rafn avsluttet angrepet med å sette ballen nede i hjørnet med høyrefoten. Scoringen kom egentlig litt ut av ingenting, men et litt slapt KFUM-press må ta sin del av skylden.