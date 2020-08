Lillestrøm med nytt tap da Sogndal ble for sterke

Ingen lag i OBOS-ligaen har scoret færre mål enn Lillestrøm denne sesongen. Tirsdag ble det nytt tap mot Sogndal.

LILLESTRØM - SOGNDAL 0-2:

Lillestrøms elendige sesongstart i OBOS-ligaen fortsetter, og tirsdag var det Sogndal som kunne reise hjem fra Åråsen med alle tre poengene etter 2-0-seier.

Geir Bakke og hans LSK ligger dermed plassert på tiendeplass i OBOS-ligaen, med åtte poeng på sju serierunder, bak lag som Grorud, Stjørdals-Blink og Åsane.

- Vi er ikke gode nok

En skuffet Bakke innrømmet etter kampen at prestasjonen var langt unna akseptabel standard.

- Det ble bedre, men det er naturlig at vi får ta over litt av spillet på deres halvdel når de leder med to mål på bortebane, men vi er ikke gode nok. Vi slår sprekker, og vi får brudd på oss, har store avstander og er dårlig på gjennvinning. Vi er upresise i fryktelig mye av det vi gjør i dag, sa Geir Bakke til Eurosport.

Sogndal-trener Eirik Bakke var svært godt fornøyd med det hans unge mannskap viste på Åråsen.

- Jeg hadde en god følelse. Vi turte, vi fikk det som vi ville, og gutta koset seg ute på bana. De jobbet steinhardt for drakta, blødde, og det var flere med krampe her. Det er en fullt fortjent seier, selv om vi blir trøkket litt i andre omgang. Jeg er utrolig imponert over gutta. Det er en ung gjeng, som gir utrolig mye for å bli gode fotballspillere, og i dag tok de et nytt steg, sa Eirik Bakke til Eurosport.

Marerittstart

Et snaut kvarter ut i kampen tok gjestene ledelsen etter et langt innkast. Daniel Eid kastet ballen inn foran mål, og Kristoffer Hoven knuste Marius Amundsen i duellen og headet inn 0-1.

Fem minutter senere var det Endre Kupen sin tur til å herje med Lillestrøms forsvarsspillere. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren fikk gå og gå, helt til han var på 20 meter.

Da dro han til med et skudd, som gikk via Amundsen og i en perfekt bue over Jo Coopens i LSK-målet.

LSK-trener Geir Bakke forstod at noe måtte gjøres, og allerede ved pause gjorde han tre bytter. Selv om romerikingene hevet seg og begynte å skape sjanser i andre omgang, ble det ikke tellende resultat i form av scoringer.

Ingen scorer færre

Kanarifugla står dermed med fattige sju mål etter sju serierunder - ingen i OBOS-ligaen har scoret færre.

For Eirik Bakke og Sogndal betyr tirsdagens resultat at laget rykker opp på fjerdeplass - tre poeng bak Ranheim på direkte opprykksplass.

Tromsø leder OBOS-ligaen med seks poeng etter å ha vunnet samtlige sju kamper så langt.