Lillestrøm oppfordrer NFF til å droppe pyro-bøter

Klubb og supportere kommer med felles uttalelse til NFF.

Det skriver LSK på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag. Klubb og supportere møttes mandag kveld for å diskutere en felles strategi for bruk av pyro.

På sine hjemmesider skriver LSK ved styreleder Morten Kokkim at «de oppfordrer Norges Fotballforbund til å droppe bøter for pyro-virksomheten vi har sett på norske tribuner de siste ukene».

- Nå har Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball på en prisverdig måte tatt initiativet til et møte med supporterne, der man ønsker å gå i en dialog for å se hvordan man skal håndtere pyro på tribunen fremover. Det tror jeg er lurt, sier Kokkim til LSK sine hjemmesider.

- Og jeg tror NFF også ser at man da ikke bør sende bøter rundt i det ganske land – samtidig som man skal gå i en dialog for å få et godt samarbeid rundt disse spørsmålene. Derfor håper jeg at man ikke bøtelegger noen klubber for disse pyro-sakene man har sett i høst, sier Morten Kokkim.

Som Nettavisen tidligere har omtalt har Kanari-Fansen betalt 700 000 kroner i pyro-bøter siden 2015. Styreleder Tony Johansen i Kanari-Fansen og Kokkim i LSK «mener at den voldsomme bøteleggingen ikke kan fortsette.»

- Måten de har gjort det på er litt som å stikke fingeren i lufta for å finne et tall. Det har vært helt sporadisk. Du kan få 80 000 kroner i bot for et knallskudd på Stabæk. Så kan du få 40 000 kroner for ti bluss i en cupkamp. Og har du 20 bluss kan du plutselig få 70 000, sier Johansen til klubbens hjemmesider.

NFF og NTF (Norsk Toppfotball) varslet forrige uke at de vil åpne for å gå i dialog med klubber og supporterne om bruk av pyroteknikk på norske tribuner.

Det første møtet fant sted mandag med supporterkoordinatorer fra Brann, Vålerenga og Strømsgodset til stede.

Flere Eliteserieklubber har kommet med offisielle uttalelser om bluss den siste tiden.

Vålerenga, Viking, Stabæk og Strømsgodset har alle gått ut og sagt at de ønsker mer bruk av pyro i regulerte former.