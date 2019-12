Lillestrøm rykket ned etter vanvittig snuoperasjon av Start

Lillestrøm rykket ned etter utrolig Start-opphenting.

LILLESTRØM-START 4-3 (5-5 sammenlagt, Start rykker opp på bortemålsregelen)

ÅRÅSEN STADION/OSLO (Nettavisen): Start tok den siste plassen i Eliteserien etter et utrolig drama i kvalikk-kampen på Åråsen onsdag kveld.

Det betyr at Lillestrøm har rykket ned fra Eliteserien for første gang siden 1966.

Start hentet opp underlegge 4-0 til 4-3 og tok den siste plassen med med 5-5 sammenlagt. Sørlendingene rykker dermed opp på bortemål.

Martin Ramsland ble den store helten for Start med ekte hat trick på seks minutter i den andre omgangen.

- Han kommer til å bli større enn Jesus på Sørlandet etter dette! sa Eurosports Petter Bø Tosterud etter 4-3-målet som sikret opprykket.

Martin Ramsland ble nemlig slaktet av LSK-trener Tom Nordlie etter det første oppgjøret, der Start vant 2-1, etter den profilerte treneren anklaget spissen for å filme til seg straffespark.



- Man tenker at det er over, det var mange som så ned i gresset. Men så får vi blod på tann. Dette er det sykeste jeg har vært med på noensinne, sa Ramsland til Eurosport kort tid etter kampen.

Etter kampen var også Erlend Segberg tydelig på ekstasen inne i Start-garderoben:

- I år kom jula tidlig! Det er det sykeste jeg har vært med på. Vi ligger under 0-4, og alle tror det er kjørt. Vi kom under i den første kampen også .. for en gjeng, sa Segberg til Eurosport etter kampen.

- Jeg sitter med en dårlig følelse. LSK har fire sjanser og scorer fire mål .. det føles veldig urettferdig. Vi får den første reduseringen, så kommer den andre og vi har blod på tann, sier Start-kapteinen.

Drømmestart

Lillestrøm kom til onsdagens kamp i forferdelig form. 12 kamper uten seier, der den siste triumfen kom tilbake i august, borget ikke akkurat for selvtillit inn mot kvalik-finalen mot Start på Åråsen.

Men allerede etter to minutter sendte Simen Kind Mikalsen hjemmepublikummet til himmels. Backen mottok ballen etter en pasning fra Thomas Lehne Olsen og klemte til mellom beina på en Start-forsvarer, via fingrene til Jonas Deumeland og i mål.

- En bedre start enn det der er det vanskelig å få! utbrøt Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud

- Det er en drømmeåpning for Lillestrøm, fulgte kollega Bengt Eriksen opp.

TIL HIMMELS: Simen Kind Mikalsen og LSK-spillerne jubler etter den tidlige scoringen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Mange vil nok mene at keeperen kunne ha gjort en bedre jobb på Lillestrøm-backen sitt lave skudd.

- Det er selvfølgelig en tabbe, sa Eriksen.

Uansett var forutsetningene snudd på hodet og Lillestrøm var i førersetet om den siste Eliteserie-plassen.

Vondt skulle bli til verre for Start. Daniel Gustafsson slo et presist innlegg på pannen til Lehne Olsen, spissen satte hodet til ballen, via Damien Lowe og i mål.

Målet ble registrert som et selvmål i protokollen, men Lehne Olsen viste høyt nivå i forkant.

- Når han får muligheten så viser han at han er en klassespiss (Lehne Olsen). Han takker høyere makter, ropte Tosterud.

Blytung start på kampen for bortelaget.

Intensiv kamp

Det var ikke noe å si på tenningsnivået på Åråsen onsdag. Duellene florerte og dommer Ola Hobber Nilsen hadde mer enn nok å holde fingrene i.

Flere gule kort ble delt ut, blant annet til Damion Lowe rett før pause. Den situasjonen var det flere som reagerte på.

Jamaicaneren langet ut med en arm og det kunne se ut til at han traff Lehne Olsen med et slag.

- Om dommeren mener at han slår, så skal det være rødt kort. Gult skjønner jeg lite av, sa Eriksen hos Eurosport.

Start gikk uansett til hvilen med elleve mann på banen på stillingen 2-0 til Lillestrøm.

Der var det en fornøyd Fredrik Krogstad som ble intervjuet av Eurosport.

- Det er lenge siden det har vært så bra trøkk i laget. Men, det skulle bare mangle, faen, vi spiller for arbeidsplasser her, så det skulle bare mangle at vi løper for livet, sa Krogstad.

- Så bestemt, så resolutt

Start trengte fremdeles kun én scoring for å få ekstraomganger, men det skulle raskt endre seg etter pausen.

En fantastisk kontring i regi av Sheriff Sinyan skulle gjøre oppgaven enda vanskeligere for sørlendingene.

Midtstopperen snappet ballen, satte fart og avanserte, før han sendte en presis pasning til Gustafsson på løp.

Svensken var sikker og god alene med keeper. 3-0 til Lillestrøm etter 49 minutter. Selvtilliten nærmest boblet over hos laget fra Romerike.

- Det er en fantastisk kontring, og det er klinisk! Kanskje det er scoringen som drepte håpet til Start, sa Tosterud.

- Det er så bestemt, det er så resolutt, fulgte Eriksen opp om om Sinyans løp og fantastiske prestasjon.

Aleksander Melgalvis økte til 4-0 etter 61 minutter. Da kokte det fullstendig over hos både hjemmelagets spillere og supportere.

FULL FYR HOS HJEMMELAGET: Spillere og supportere feirer så reklameskiltene ryker etter 4-0 på Åråsen. Foto: Skjermdump, Eurosport.

- De senker skuldrene, og de senker også reklameskiltene! Nå skjønner de at det er mye som skal gå galt om dette ikke skal gå Lillestrøms vei, sa Tosterud.

Start-håp

Ut av ingenting tente Martin Ramsland et lite håp for Start. 76 minutter var spilt da spissen headet inn en godt slått dødball fra Isaac Twum, bak en sjanseløs Marko Maric.

Gjestene fra Kristiansand øynet håp og presset på det siste kvarteret.

Og håpet skulle bli sterkere kun tre minutter senere. Samme mann kom seg plutselig fri alene med keeper og satte ballen sikkert bak Maric. 4-2 og full kok i kampen.

- Hva er det som skjer med LSK-laget nå? Blir de innhentet av historien?, sa Eriksen.

Som om det ikke var nok var Ramsland på plass igjen etter 82 minutter. Spissen fullbyrdet hattricket og sendte Start opp i Eliteserien.

- Hva de trodde på 0-4 er for meg en gåte. Men Ramsland var ikke død, sa Eriksen etter kampen.

Lillestrøm rykker dermed ned for første gang siden opprykket i 1975.