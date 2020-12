Lillestrøm rykket opp til Eliteserien

Fikk hjelp av Ull/Kisa. Både Øygarden og Kongsvinger rykker ned.

ULL/KISA - SOGNDAL 2-0:

Lillestrøm er tilbake i Eliteserien rundt et år etter at klubben rykket ned fra divisjonen. Det ble klart etter at Ull/kosa slo Sogndal på hjemmebane mandag.

Vertene vant kampenn med 2-0, noe som betyr at Songdal nå mer seks poeng bak Kanarifuglene, med kun én kamp igjen å spille av sesongen.

Chrsitian Aas og Morten Sundli scoret målene for vertene i 2-0-seieren.

Rykket ned

Tromsø har allerede rykket opp og topper divisjonen med 60 poeng etter 29 kamper.

Lillestrøm spilte uavgjort 1-1 borte mot HamKam søndag.

Mandag ble det også klart at Øygarden og Kongsvinger rykker ned fra Obosligaen. De to lagene står med henholdsvis 27 og 25 poeng én runde før slutt. Opp til Stjørdals-Blink på kvalifiseringsplassen er det fire poeng for Øygarden og seks for Kongsvinger.

Drama om play off-plassene

Før siste runde ligger Sogndal, Ranheim, Åsane og Sandnes Ulf an til å spille play off om den siste opprykksplassen fra divisjonen, men både Raufoss og KFUM har også mulighet til å blande seg inn i denne kampen.

De to sistnevnte lagene står begge med 39 poeng og er med det bare ett poeng bak Sandnes Ulf (40 poeng) og to poeng bak Åsane (41 poeng).

Raufoss og KFUM Oslo møtes på Nammo stadion sønadag 13. desember, mens Åsane spiller borte mot Sogndal og Sandnes Ulf gjester Ranheim.

