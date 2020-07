Lillestrøm slo Grorud i OBOS-debuten: - Det er så, så viktig

Lillestrøm stjal med seg samtlige poeng fra Grorud, men i løpet av oppgjøret kom eksperten med en advarsel til Geir Bakkes mannskap.

GRORUD - LILLESTRØM 0-1

GRORUD STADION (Nettavisen): LSK stanget lenge i OBOS-debuten. Så skled profilen Fredrik Krogstad frem og sikret tre poeng.

Scoringen halvveis i den andre omgangen ble også kampens eneste og sikret LSK den best mulige starten på OBOS-oppholdet.

LSK dominerte

Etter tre minutter fikk gjestene nesten en drømmestart etter en forferdelig feilpasning av Trace Murray. Thomas Lehne Olsen sto helt fri og fyrte av på den første berøringen, men keeper Emil Ødegaard vartet opp med en beinparade på det våte underlaget.

Kun minuttet etter viste Groruds Leo Cornic at de er heltente etter Oslo-klubbens opprykk til OBOS-ligaen. Høyrebacken taklet LSKs Simen Kind Mikalsen sent og ble belønnet med et tidlig gult kort.

Fredrik Krogstad var kjapt fremme for å gi Cornic klar beskjed om at taklingen var i overkant tøff.

Nevnte Krogstad fulgte opp med flere sene taklinger det første kvarteret, men slapp selv unna det gule kortet. Midtbanespilleren var mye involvert i første omgang. Etter 17 minutter mottok han ballen på vei inn i boksen. Med litt tid og rom fikk han avslutningen via en Grorud-forsvarer og til corner.

JEVNSPILT: Lillestrøms Aleksander Melgalvis i duell med Grorunds Nikolai Jakobsen Hristov. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

LSK var det førende laget og produserte nok en avslutning etter 24 minutter. Moses Ebiye fyrte av fra 20 meter uten at Ødegaard hadde store problemer med å holde forsøket. Det skulle passere halvtimen før Grorud skapte sin første mulighet.

En ball i bakrom mot Nikolai Hristov endre til slutt ute hos Bodø/Glimt-klare Elias Hagen. Midtbanestrategen banket til fra 20 meter, men det ble aldri farlig for Mads Christiansen i LSKs mål.

Rett før pause slo Kind Mikalsen et innlegg mot Lehne Olsen. Spissen kastet seg frem, men var akkurat for sent ute til å sette dagens første i nettet.

På overtid fikk også Moses en mulighet. Ballen ble tuppet over og dermed ebbet det ut målløst til hvilen.

- Kladdeføre

Den andre omgangen startet tett og jevnt.

Etter 50 minutter fant Hagen spissen Oscar Aga, men spissen nådde ikke frem etter en litt for lang berøring.

Så skulle LSK kommet på visitt. Lehne Olsen flikket ballen gjennom til Daniel Gustavsson på løp. Ballen skled unna svensken og ga Ødegaard mulighet til å klarere til corner.

Det svingte i Groruddalen nå. I andre enden fikk Aga rom fra skrå vinkel, men skuddet ble svakt og satt i nettveggen. Lehne Olsen avanserte inn i banen og dunket ballen over det lengste krysset etter 56 minutter. God mulighet for spissen.

- Jeg tror man må forvente litt kladdeføre for Lillestrøm i OBOS denne sesongen. Det kommer ikke til å gå av seg selv, sa Joachim Jonsson for Eurosport etter halvspilt omgang.

REGNTUNGT: Dommer Svein Tore Sinnes med gult kort til Lillestrøms Kaan Kairinen under 1. divisjonskampen i fotball mellom Grorud og Lillestrøm på Grorud match kunstgress fredag. Groruds Trace Akino Murray ( Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Kampens største sjanse skulle Lehne Olsen få etter 65 minutter. En perfekt slått corner fant hodet til LSK-spissen som stanget ballen i tverrliggeren fra fire meter.

Minutter senere skulle den endelig sitte. Kallevåg fant Gustavsson ute til høyre, og på ett touch vektet han ballen perfekt inn til Krogstad som kom stormende inn i feltet. Midtbanespilleren skled ballen inn til en fortjent ledelse for bortelaget

- Det er så viktig, så viktig for Geir Bakke og Petter Myhres menn å komme godt i gang her, sa samme Eurosport-ekspert da LSKs ledelse var et faktum.

Kristoffer Ødemarksbakken brant en gigantisk sjanse med kvarteret igjen.

Kantspilleren sendte ballen utenfor fra kort hold. Ødemarksbakken var under press, men kunne allikevel utnyttet situasjonen bedre.

Grorud yppet seg mot slutten. Martin Høyland sendte ballen over fra 18 meter etter flott forarbeid av innbytter Kevin Mankowitz.

Grorud forsøkte å etablere et press de siste minuttene, men maktet ikke å bryte gjennom LSKs defensive mur. Dermed startet kanarifuglene OBOS-tilværelsen med tre ikke alt for overbevisende poeng.