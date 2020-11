Lillestrøm slo Jerv og sikret viktige poeng i jakten på opprykk

Jerv-spiller Daniel Aase så ikke ut til å være helt ved sine fulle fem etter en duell i den første omgangen på Åråsen.

LILLESTRØM-JERV 1-0

Lillestrøm tok en viktig seier hengekampen i OBOS-ligaen onsdag kveld. En tidlig scoring av Tobias Svendsen sørget for at Romerikingene nå har en luke på fem poeng ned til Sogndal på den øverste kvalifiseringsplassen.

Med tre kamper igjen av sesongen har Geir Bakkes menn tatt et langt steg nærmere direkte opprykk tilbake til Eliteserien.

Scoring og hodeskade

Tobias Svendsen sendte Lillestrøm i ledelsen etter åtte minutter etter et nydelig angrep av hjemmelaget. Den kvikke kantspilleren spilte vegg med en lagkamerat og sørget for at Jerv-forsvaret ble totalt satt ut av spill.

Alene med keeper Øystein Øvretveit var Svendsen kald og satte ballen mellom beina på gjestenes sisteskanse.

- Praktfull Lillestrøm-scoring, sa Arve Fuglum på kommentatorplass hos Eurosport.

Les også: Tror Lagerbäck er fast bestemt om Norge-fremtiden etter reisenekten

I det halvspilt første omgang var passert oppstod det en situasjon inne i bortelagets felt. Daniel Aase gikk tilsynelatende ned uten at noen kunne se helt hva som skjedde, men bildene viste fort at Jerv-spilleren hadde fått en skikkelig smell i hodet.

Aase ble hjulpet blødende av banen og det så ut som han slet med å holde seg helt ved bevissthet.

- Han er i halvsvime, sa Fuglum da Jerv-spilleren forlot banen.

Aase ble erstattet av Michael Baidoo like etter.

Jerv kom til sin første sjanse i kampen i det halvtimen var passert. Et langskudd fra Mathias Wichmann ble slått til corner av keeper Mads Christiansen bakerst hos LSK.

Hjemmelaget gikk til pause med ettmålsledelse i en noe tam første omgang.

Tett og jevnt

Den andre omgangen startet tett og jevnt uten de helt store sjansene til noen av lagene.

Torbjørn Kallevåg kom til en brukbar skuddposisjon etter 53 minutter, men midtbanespilleren kom aldri ordentlig til avslutning.

Få minutter senere endte Kaan Kaarinen og John Olav Norheim i en duell dere begge ble liggende nede, men begge spillerne kom seg etterhvert på beina.

Jerv forsøkte å flytte frem laget mot slutten av kampen. Det sørget for store rom å kontre i for hjemmelaget, uten at Lillestrøm lyktes med å sette spikeren helt inn i kista.

På overtid kastet Bakke inn 42 år gamle Frode Kippe for å forsvare ledelsen. Jerv kom til et par tilløp til sjanser godt inne i overtiden, men Lillestrøm stod i mot og sikret med det tre uhyre viktige poeng i jakten på Eliteserie-retur i 2021.

Reklame Varmer opp til Black Week med knallpriser på 30 varer